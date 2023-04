Die AC Milan schlägt Napoli im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League zuhause mit 1:0.

Das einzige Tor der Partie erzielt Milans Ismaël Bennacer in der 40. Minute nach einem Konter.

Im zweiten Spiel des Abends gewinnt Real Madrid gegen Chelsea zuhause mit 2:0.

Mit einem Sprint über das halbe Feld leitete Milans Brahim Diaz in der 40. Minute die entscheidende Szene des Spiels ein. In der eigenen Platzhälfte erhielt der Spanier den Ball, setzte sich gegen zwei Gegenspieler durch und fand nach einem Tempo-Lauf schliesslich Rafael Leao. Dieser legte mit einem Querpass perfekt für Ismaël Bennacer auf. Mit einem wuchtigen Schuss brachte der Algerier das Heimteam in Führung.

00:38 Video Milans Konter führt zum 1:0 Aus Sport-Clip vom 12.04.2023. abspielen. Laufzeit 38 Sekunden.

In gerade einmal 12 Sekunden kamen die Mailänder damit vom eigenen Strafraum zum Torerfolg. Das schnelle Umschaltspiel überforderte die bis dahin besseren Gäste aus Neapel. Bereits zuvor war Milan einem Treffer nach einem Konter nahegekommen, Leao verpasste nach 25 Minuten das Führungstor jedoch noch.

Top-Start von Napoli

Stärker losgelegt hatten die Neapolitaner. Das Team von Trainer Luciano Spalletti kam bereits in der Startminute zur ersten Topchance, Kwicha Kwaratskelia brachte den Ball aus wenigen Metern jedoch nicht im Tor unter. Auch im Anschluss daran powerte Napoli weiter, bis sich das Spiel nach 20 Minuten etwas beruhigte.

00:29 Video Kwaratskelia verpasst das frühe 1:0 Aus Sport-Clip vom 12.04.2023. abspielen. Laufzeit 29 Sekunden.

Kurz vor der Pause hätte Milan fast noch auf 2:0 erhöht. Nach einem Eckball köpfelte Innenverteidiger Simon Kjaer den Ball an die Latte, von da sprang er knapp vor die Torlinie. Das Glück war in dieser Szene nicht auf der Seite des Heimteams.

00:19 Video Kjaer köpfelt den Ball an die Latte Aus Sport-Clip vom 12.04.2023. abspielen. Laufzeit 19 Sekunden.

Platzverweis für Zambo Anguissa

Auch nach dem Seitenwechsel erwischte Napoli den besseren Start und kam dem Ausgleichstreffer nahe. Eljif Elmas' Kopfball wurde von Milan-Goalie Mike Maignan an die Latte gelenkt (50.), wenige Minuten danach vergab auch Giovanni di Lorenzo.

Dass die grosse Aufholjagd im Anschluss allerdings ausblieb, lag zum einen an der kompakten Mailänder Defensive, zum anderen auch daran, dass sich Napoli noch selber schwächte. Frank Zambo Anguissa sah zwischen der 70. und der 74. Minute innert vier Minuten zweimal Gelb und musste deshalb den Rasen frühzeitig verlassen.

00:33 Video Zambo Anguissa fliegt vom Platz Aus Sport-Clip vom 12.04.2023. abspielen. Laufzeit 33 Sekunden.

Rückspiel am Dienstag

In der Schlussphase kam Napoli zwar durch Di Lorenzo und Mathias Olivera noch zu zwei guten Ausgleichschancen, das 1:1 gelang jedoch nicht. Die Neapolitaner werden hoffen, dass Topskorer Victor Osimhen, der verletzt ausfiel, dem Team im Rückspiel wieder zur Verfügung stehen wird. Dieses steigt am nächsten Dienstag in Neapel.