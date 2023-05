Inter Mailand zieht dank des 1:0 im Halbfinal-Rückspiel gegen Milan mit dem Gesamtskore von 3:0 in den Final der Champions League ein.

Milan bleibt offensiv erstaunlich harmlos. Lautaro Martinez sorgt schliesslich in der 74. Minute für die Entscheidung zugunsten Inters.

Im Final heisst der Gegner der «Nerazzurri» entweder Manchester City oder Real Madrid.

Zum ersten Mal seit 2010 (2:0-Sieg über Bayern München) ist Inter Mailand wieder im Final der «Königsklasse» vertreten. Mit dem 2:0 vor einer Woche im Hinspiel war der Löwenanteil der Arbeit im Halbfinal gegen Milan bereits erledigt gewesen. Bei der Neuauflage im San Siro konnte sich das Team von Simone Inzaghi auf das Verwalten des Vorsprungs konzentrieren – was ziemlich mühelos gelang.

Martinez macht alles klar

Milan, das eigentlich zur grossen Aufholjagd hatte blasen wollen, blieb in der 2. Halbzeit ohne echte Torchance. Endgültig platzen liess die Finalträume dann Lautaro Martinez gut eine Viertelstunde vor Schluss. Der Inter-Captain traf nach einem Doppelpass mit dem eingewechselten Romelu Lukaku mit einem satten Linksschuss zum 1:0-Endstand.

01:23 Video Martinez lässt das San Siro erbeben Aus Sport-Clip vom 16.05.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 23 Sekunden.

Das Prunkstück der «Nerazzurri» war in diesem Halbfinal die starke Defensive, die sich erneut stabil präsentierte und kaum aus dem Konzept bringen liess. Dennoch hätte Milan die Weichen in den ersten 45 Minuten anders stellen können. Stefano Piolis Equipe besass zwei Grosschancen:

11. Minute: Sandro Tonali legt perfekt zurück auf Brahim Diaz, der auf Höhe des Penaltypunktes ungehindert zum Abschluss kommt. Der Schuss des Spaniers ist aber viel zu schwach und unpräzis, um André Onana im Inter-Kasten vor Probleme zu stellen.

Sandro Tonali legt perfekt zurück auf Brahim Diaz, der auf Höhe des Penaltypunktes ungehindert zum Abschluss kommt. Der Schuss des Spaniers ist aber viel zu schwach und unpräzis, um André Onana im Inter-Kasten vor Probleme zu stellen. 38. Minute: Rafael Leao, der im Hinspiel mit Adduktorenbeschwerden fehlte, tankt sich auf der linken Seite durch, setzt den Ball aus spitzem Winkel aber knapp am rechten Pfosten vorbei.

Gleich darauf verpasste Edin Dzeko auf der anderen Seite die Führung. Nach einem Freistoss von Hakan Calhanoglu wehrte Mike Maignan im Milan-Tor seinen Kopfball mit einem starken Reflex ab. Spannung kam in der Folge trotzdem nicht mehr auf. Eindrücklich: Inter blieb im 12. Spiel dieser Champions-League-Kampagne zum 8. Mal ohne Gegentreffer.

Final am 10. Juni

Am Mittwoch ermitteln Manchester City und Real Madrid den zweiten Finalisten (Hinspiel 1:1). Das Endspiel findet am 10. Juni in Istanbul statt. Inter winkt der 4. «Henkelpott» der Klubgeschichte.