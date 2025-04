Paris St-Germain erkämpft sich im Halbfinal-Hinspiel der Champions League auswärts gegen Arsenal einen 1:0-Erfolg.

Den goldenen Treffer für die Pariser erzielt Ousmane Dembélé bereits in der 4. Minute.

Im 2. Halbfinal treffen am Mittwoch Barcelona und Inter Mailand aufeinander (live auf SRF zwei).

So gross wie die Freude bei Arsenal im Vorfeld auf den ersten Champions-League-Halbfinal seit 16 Jahren war, so kalt wurden die Londoner gegen PSG schon nach wenigen Minuten geduscht.

Die Gäste aus Paris übernahmen sofort das Spieldiktat und gingen in der 4. Minute durch Ousmane Dembélé in Führung. Khvicha Kvaratskhelia drang auf der linken Seite in den Sechzehner ein und legte im richtigen Moment zurück zur Strafraumgrenze. Dort stand Dembélé bereit und netzte aus 15 Metern via Innenpfosten zum 1:0 ein.

PSG drückt auf das 2:0

Die Pariser ruhten sich auf der Führung aber nicht etwa aus, sondern drückten gegen die geschockten Gastgeber gleich auf einen weiteren Treffer. Vitinha scheiterte mit seinem Kopfball (14.) aber sowie Kvaratskhelia per Schlenzer (26.) und Désiré Doué mit seinem Flachschuss (31.) am hervorragend aufgelegten David Raya im Arsenal-Tor.

Dazwischen bekundete das Team von Mikel Arteta noch Glück, dass ein Halten von Jurrien Timber gegen den auffälligen Kvaratskhelia im eigenen Strafraum keinen Elfmeter zur Folge hatte.

Arsenal dreht vor der Pause auf

Nach einer halben Stunde legten die «Gunners» ihre Scheu aber ab. Gleich mehrfach kamen die Hausherren zu Chancen auf den Ausgleich. Gianluigi Donnarumma im PSG-Tor parierte gegen Gabriel Martinelli jedoch stark und auch die Elfmeter-Proteste nach einem Tackling von Joao Neves gegen Mikel Merino blieben unerhört.

Kurz nach dem Seitenwechsel erlebte die Stimmung im Emirates Stadium dann ihren Höhepunkt. Merino köpfelte einen Freistoss von Declan Rice aus dem linken Halbfeld zum 1:1 in die Maschen. Allerdings meldete sich sogleich der VAR, der eine mögliche Abseitsstellung überprüfte. Und tatsächlich: Nach rund 3 Minuten gebannten Wartens nahm Schiedsrichter Slavko Vincic den Treffer zurück.

Glück für Arsenal in der Schlussphase

In der Folge blieb das Heimteam überlegen. Leandro Trossard konnte den starken Donnarumma aus spitzem Winkel (56.) jedoch nicht überwinden. Ansonsten zeigte sich PSG in der Defensive gut organisiert und liess nicht viele Chancen zu. Im Gegenteil: In der Schlussphase kamen die Franzosen gar noch zu 2 hervorragenden Gelegenheiten auf ein noch dickeres Polster für das Rückspiel.

In der 84. Minute setzte Joker Bradley Barcola seinen Flachschuss aber haarscharf am linken Pfosten vorbei. Und nur eine Minute später scheiterte der ebenfalls eingewechselte Goncalo Ramos mit seiner «Spitzguuge» an der Latte. So blieb es letztlich beim knappen Auswärtssieg für das Team von Luis Enrique, das damit auf Kurs ist, zum 2. Mal nach 2020 in den Final der Champions League einzuziehen.

So geht's weiter

Das Rückspiel zwischen PSG und Arsenal steht am nächsten Mittwoch im Parc des Princes auf dem Programm. Dieses können Sie ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei verfolgen. Bereits vorher wird der 1. Finalist ausgemacht. Barcelona und Inter Mailand duellieren sich im anderen Halbfinal am Mittwoch in Spanien (live bei SRF) und am nächsten Dienstag in Norditalien.

Champions League