Bayern München bezwingt Arsenal im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League 1:0 und steht erstmals seit 2020 wieder unter den letzten 4.

Das Siegtor erzielt Joshua Kimmich per Kopf in der 63. Minute.

Der Halbfinalgegner der Münchner heisst Real Madrid. Die «Königlichen» setzen sich bei Manchester City im Penaltyschiessen 4:3 durch, nachdem es nach 120 Minuten 1:1 gestanden hat.

Die Bayern haben es wieder einmal getan. Nach dem 2:2 bei Arsenal im Hinspiel setzte sich das Team von Thomas Tuchel vor heimischem Publikum 1:0 durch. Es war im 26. Anlauf das 23. (!) Mal, dass die Münchner nach einem Remis im Hinspiel weiterkamen. Sie sicherten sich dank dem knappen, aber verdienten Erfolg die erste Halbfinal-Teilnahme in der Champions League seit 2020 – dem Jahr, in welchem sie den «Henkelpott» auch letztmals nach München holten.

Die entscheidende Szene der Partie ereignete sich in der 63. Minute, als Raphaël Guerreiro auf der linken Seite an den Ball gelangte und nach einem schnellen Haken zentral zur Mitte flankte. Dort stürmte Aussenverteidiger Joshua Kimmich mit Tempo heran und köpfelte die Bayern wuchtig in Führung. Es war der zu diesem Zeitpunkt verdiente Lohn für einen insbesondere in der 2. Halbzeit kontrollierten Auftritt. Bereits kurz nach Wiederanpfiff waren Leon Goretzka und Guerreiro jeweils am Aluminium gescheitert.

Fehlende Durchschlagskraft bei den «Gunners»

Arg ins Zittern kamen die Bayern in der Folge nicht mehr. Arsenal schaffte es kaum, gefährlich vor das gegnerische Tor zu kommen. Die beste Gelegenheit gehörte Captain Martin Ödegaard in der 87. Minute, als er sich in der Box Platz verschaffte und Manuel Neuer im kurzen Eck prüfte. Dieser liess sich aber nicht düpieren.

Auch in den 4 Nachspielminuten liess sich der Abwehrriegel der Bayern schlicht nicht knacken. Nach einem geklärten Eckball in der 95. Minute pfiff Schiedsrichter Danny Makkelie die Partie ab – und entfachte in der Allianz Arena damit grossen Jubel. Die Möglichkeit, diese verkorkste Saison doch noch mit einem Titel abzuschliessen, besteht für die Bayern damit weiter.

Keine Tore im 1. Durchgang

Die 1. Halbzeit hatte nur wenige Höhepunkte bereitgehalten. Bei den Bayern scheiterte in der 23. Minute Noussair Mazraoui aus spitzem Winkel knapp, 8 Minuten später vergab Gabriel Martinelli die beste Gelegenheit der 1. Halbzeit. Der Brasilianer lief sich im Strafraum geschickt frei, schoss aus zentraler Position jedoch direkt in Neuers Hände. Es war eine Chance, die Arsenal noch teuer zu stehen kam. Es sollte nämlich ihre letzte zwingende des Spiels sein.

So geht es weiter

Im Halbfinal der Champions League kommt es nun zum Kracher zwischen Bayern München und Real Madrid. Das andere Duell lautet Paris St-Germain – Dortmund. Die Hinspiele finden am 30. April/1. Mai statt, die Rückspiele am 7./8. Mai. Der Final steigt am 1. Juni im Londoner Wembley-Stadion.