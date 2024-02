Die PSV Eindhoven und Borussia Dortmund trennen sich im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League 1:1.

Donyell Malen bringt den BVB in der 1. Halbzeit in Führung, nach dem Seitenwechsel gleicht Luuk de Jong für das Heimteam vom Punkt aus.

Im anderen Spiel des Dienstagabends schlägt Inter Mailand Atletico Madrid zuhause knapp mit 1:0.

Es war eine strittige Szene, welche der PSV Eindhoven den verdienten und dem Spielverlauf entsprechenden Ausgleich bescherte. Defensiv-Routinier Mats Hummels setzte nach einem schnell vorgetragenen PSV-Angriff zur Grätsche an. Mit dieser traf er zuerst den Ball, dann aber auch Gegenspieler Malik Tillman. Die Bayern-Leihgabe ging direkt zu Boden, Schiedsrichter Srdjan Jovanovic zeigte auf den Punkt.

Alle Proteste Hummels' im Anschluss nützten nichts, auch der VAR hatte gegen den strengen, aber nicht falschen Penaltypfiff nichts einzuwenden. Luuk de Jong schnappte sich den Ball und verwertete den Elfmeter souverän. BVB-Goalie Alexander Meyer, der kurzfristig für Gregor Kobel (Muskelbeschwerden) einspringen musste, ahnte zwar die Ecke, konnte den Einschlag aber nicht verhindern.

00:55 Video Nach der Hummels-Grätsche gibt's Penalty Aus Sport-Clip vom 20.02.2024. abspielen. Laufzeit 55 Sekunden.

Ereignisarme Schlussphase

Nach diesem 1:1 in der 56. Minute flachte die Partie merklich ab. Dortmund wurde zwar wieder aktiver, brachte im Angriff aber nicht mehr als ein paar Ansätze zustande. Auch die Eindhovener wussten nicht mehr so zu überzeugen wie noch vor dem Ausgleich. Noch beim Stand von 0:1 waren die Niederländer klar das gefährlichere Team auf dem Platz gewesen.

Johan Bakayoko, Ismael Saibari und auch der immer wieder aktive Tillman konnten allerdings nicht reüssieren. So hielt die durchaus wacklige BVB-Defensive lange dicht, bis ein Pfiff des Schiedsrichters den Borussen einen Strich durch die Rechnung machte.

Malen trifft

In der 1. Halbzeit war der BVB dank einem Treffer von Donyell Malen in Führung gegangen. Der ehemalige PSV-Akteur liess in einer schönen Einzelaktion einen Gegenspieler aussteigen, bevor er den Ball unter die Latte zimmerte. Sein Schuss aus spitzem Winkel wurde noch leicht, aber entscheidend abgelenkt. Auf grosse Jubelgesten verzichtete der Niederländer aus Respekt.

00:34 Video Ausgerechnet Malen bringt den BVB in Führung Aus Sport-Clip vom 20.02.2024. abspielen. Laufzeit 34 Sekunden.

Es war die erste wirkliche Chance der Dortmunder gewesen. Zuvor hatte einzig der spätere Torschütze mit einem Abschluss für Aufsehen gesorgt. Die PSV hingegen hielt von Anfang an gut mit und verdiente sich den späteren Ausgleich. Für das Rückspiel am 13. März im Dortmunder Signal-Iduna-Park ist nach diesem Remis noch alles offen.