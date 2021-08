Vincent Sierro schiesst für die Young Boys im Hinspiel der 3. Runde der Champions-League-Qualifikation in Cluj kurz vor Schluss den 1:1-Ausgleich.

Der Schweizer Meister rennt nach frühem Gegentreffer lange einem Rückstand nach.

Das Rückspiel findet am nächsten Dienstag in Bern statt.

Viel Aufwand, wenige Chancen und dennoch eine ordentliche Ausgangslage: So lässt sich der Berner Auftritt in der 3. Runde der Qualifikation der Champions League auswärts beim rumänischen Meister Cluj mit dem ehemaligen GC- und FCSG-Akteur Runar Sigurjonsson zusammenfassen.

Gegen ein bescheidenes Cluj, welches sich nach dem frühen 1:0 in der 4. Minute vor allem auf die Defensive fokussierte, fehlte es dem Schweizer Serienmeister lange an Kreativität, Spielwitz und Zug auf das gegnerische Tor.

Späte Erlösung

Während des ganzen Spiels wurde es für den litauischen Schlussmann Giedrius Arlauskis im Tor von Cluj kaum gefährlich. Am nächsten in die Nähe eines Treffers kam noch Meschack Elia in der 34. Minute, doch der Kongolese brauchte im Strafraum zu lang für seinen Abschluss und wurde abgeblockt.

00:38 Video Elia verpasst den Ausgleich Aus Sport-Clip vom 03.08.2021. abspielen

In der 3. von insgesamt 8 (!) Minuten Nachspielzeit kam die Erlösung für den Schweizer Vertreter:

Michel Aebischer bringt einen Freistoss gefährlich auf den 2. Pfosten, Arlauskis kann nur ungenügend abwehren, weshalb der erst in der Schlussphase eingewechselte Vincent Sierro den Abpraller sicher zum umjubelten und verdienten 1:1-Ausgleich verwerten kann.

00:43 Video Sierro lässt YB in der Nachspielzeit jubeln Aus Sport-Clip vom 03.08.2021. abspielen

Früh kalt geduscht

Aus Sicht des rumänischen Heimteams, das wie YB die Landesmeisterschaft 4 Mal in Folge hatte gewinnen können, war die Partie perfekt gestartet. Bereits in der 4. Minute brachte Cristian Manea Cluj nach Kopfvorlage von Billel Omrani in Führung. Manea stand dabei im Abseits – da es in der 3. Quali-Runde aber keinen VAR gibt, zählte der Treffer dennoch.

Nun konnten sich die Rumänen tief in die eigene Hälfte zurückziehen und so die Räume eng machen. Damit tat sich der Schweizer Meister äusserst schwer und kreierte bis auf Sierros Ausgleich kaum Chancen.

Player schliessen 03:17 Video Die Live-Highlights bei Cluj - YB Aus Sport-Clip vom 03.08.2021. abspielen 00:27 Video Manea bringt Cluj in der 4. Minute in Führung Aus Sport-Clip vom 03.08.2021. abspielen

So geht es weiter

Am nächsten Dienstag hat YB vor eigenem Anhang im Wankdorf die Chance auf den Einzug in die Playoffs. Auch das Rückspiel gegen Cluj können Sie live bei SRF mitverfolgen. In den Champions-League-Playoffs würde Ferencvaros Budapest oder Slavia Prag auf die Berner warten.