Die Berner Young Boys müssen sich zum Abschluss der Champions-League-Kampagne RB Leipzig knapp mit 1:2 geschlagen geben.

Sämtliche (regulären) Tore fallen kurz nach der Pause innerhalb von nur 5 Minuten.

YB trifft in der 72. Minute irregulär und vergibt durch Joël Monteiro in der letzten Sekunde den Ausgleich.

Am Schluss reichte es den Bernern auswärts bei Bundesligist und Champions-League-Dauergast RB Leipzig knapp nicht zu einem Achtungserfolg. Doch die Mannschaft von Raphael Wicky hielt im letzten Champions-League-Gruppenspiel mehr als gut mit und erspielte sich zahlreiche Chancen.

Die letzte in der 93. Minute: Nach einem im letzten Moment gestoppten Leipziger Konter ging es nochmals in die andere Richtung. Ein hoher Ball brachte Xaver Schlager in die Bredouille und plötzlich stand Joël Monteiro allein vor RB-Goalie Peter Gulacsi. Der Offensivspieler konnte sich aber nicht zwischen einem Abschluss und einem Pass entscheiden, sodass ein Mix aus beidem entstand. Der Ball kullerte harmlos am Pfosten vorbei.

YB reagiert und wird wieder erwischt

Besser hatten es die anderen Akteure wenige Minuten nach Wiederbeginn gemacht. Innerhalb von nur gerade 5 Zeigerumdrehungen fielen die 3 Tore, die schliesslich die einzigen bleiben sollten:

51. Minute: Benjamin Sesko wird von Namensvetter Henrichs im Strafraum angespielt. Anschliessend lässt der Slowene YB-Verteidiger Saidy Janko mit einem Haken aussteigen und platziert den Ball mit links in der weiten Ecke.

53. Minute: Castello Lukeba kann einen Pass als hinterster Leipziger nicht kontrollieren. Jean-Pierre Nsame zieht davon und bedient vor dem Tor mustergültig Ebrima Colley, der nur noch einschieben muss.

56. Minute: Kevin Kampl setzt sich erst gegen Aurèle Amenda durch und setzt dann Emil Forsberg in Szene. Der Schwede zieht im Strafraum sofort wuchtig ab, David von Ballmoos bleibt nur das Nachsehen.

Berner Tor aberkannt

In der 72. Minute jubelten die Berner nur kurz. Ulisses Garcia traf von innerhalb des Strafraums sauber in die weite Ecke. Weil aber Silvère Ganvoula bei der Entstehung knapp im Abseits gestanden hatte, wurde das 2:2 nach kurzer VAR-Überprüfung annulliert.

In den ersten 45 Minuten hatten sich nicht viele Höhepunkte ereignet. Von Ballmoos, der erstmals seit dem 20. Oktober 2021 (1:4 gegen Villarreal) wieder in der «Königsklasse» auf dem Feld stand, musste sich schon nach 5 Minuten ein erstes Mal bezwingen lassen. Seskos erstes Tor zählte wegen eines klaren Abseits aber zurecht nicht.

ManCity siegt mit B-Mannschaft

Im anderen Spiel der Gruppe G gewann Manchester City bei Roter Stern Belgrad mit 3:2. Pep Guardiola schickte eine unter anderem mit Manuel Akanji verstärkte B-Mannschaft auf den Platz. Das 1:0 erzielte Micah Hamilton in seinem ersten Einsatz für die Profi-Mannschaft der «Citizens». Nach Kalvin Phillips' Tor per Elfmeter (85.) zum 3:1 reichte es den Serben nur noch zum Anschlusstreffer.

So geht's weiter

Europäisch wird YB im neuen Jahr in den 1/16-Finals der Europa League eingreifen – das war schon vor dem Leipzig-Spiel klar. In der Super League steht für die Berner vor dem Jahreswechsel am Samstag (18:00 Uhr) noch das Gastspiel bei Schlusslicht Stade-Lausanne-Ouchy an.