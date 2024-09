Zwei Gegentreffer in den Schlussminuten bringen Servette Chênois in Rom in den Champions-League-Playoffs um eine gute Ausgangslage.

Die Schlussminuten liefen in Rom und die Frauen von Servette Chênois steuerten im Hinspiel der CL-Playoffs auf eine aussichtsreiche Ausgangslage gegen die AS Roma zu. Die schwedische Stürmerin Cassandra Korhonen hatte in der 55. Minute mit einem gefühlvollen Lob für die Gäste zum 1:1 ausgeglichen, so stand es auch noch, als die 85. Minute anbrach.

Doch dann traf die in der 58. Minute eingewechselte Evelyne Viens nach einem Genfer Abwehrfehler zum 2:1 für die Römerinnen. Und tief in der Nachspielzeit setzte die Stürmerin mit ihrem Kopfballtreffer zum 3:1 noch einen drauf. Wenige Sekunden später ertönte der Schlusspfiff.

01:28 Video Viens avanciert mit einem Doppelpack zur Matchwinnerin für Rom Aus Sport-Clip vom 18.09.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 28 Sekunden.

Rückspiel am 26. September in Genf

Damit brauchen die Genferinnen, die mit nur zwei Schweizer Spielerinnen in der Startformation angetreten waren, im Rückspiel am 26. September in Genf einen Coup, wollen sie noch in die Gruppenphase einziehen.

Bei der AS Roma kamen die Schweizerinnen Eseosa Aigbogun und Alayah Pilgrim nicht zum Einsatz. Beide Akteurinnen fehlten im Aufgebot der Italienerinnen.