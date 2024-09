Legende: War bereits 2012 dabei Manuel Neuer und die Bayern verloren das Endspiel zuhause damals aber gegen Chelsea. imago images/Eibner

Schon vor dem Start der neuen Champions League hat der FC Bayern das «Finale dahoam 2.0» als Endstation Sehnsucht fest im Blick.

Am 31. Mai 2025 stehe «etwas Grosses an», betonte Kapitän Manuel Neuer und fügte in aller Deutlichkeit an: «Das Wichtigste am Ende ist das Finale in München. Wir wollen da hin und alles andere ist jetzt auch zweitrangig. Die Motivation ist einfach sehr hoch.»

Drogbas doppelter Stich ins Bayern-Herz

Der Tabellenführer der Bundesliga startet am Dienstag gegen Dinamo Zagreb in die «Königsklasse». Neuer ist neben Thomas Müller der einzige, der das Drama 2012 gegen Chelsea auf dem Platz erlebt hatte. Damals unterlagen die Münchner im Heim-Final nach Penaltyschiessen. Didier Drogba erzwang mit seinem 1:1-Ausgleich in der 88. Minute die Verlängerung und verwertete später auch den letzten Elfmeter.

02:47 Video Archiv: Chelsea vermiest den Bayern das «Finale dahoam» Aus Sport-Clip vom 19.05.2012. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 47 Sekunden.

Bisher befinden sich die Münchner unter ihrem neuen Coach Vincent Kompany auf einem guten Weg. Die ersten vier Pflichtspiele gewannen die Bayern halbwegs souverän – auch «Underdog» Dinamo soll nicht zum Stolperstein werden.

