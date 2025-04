Legende: Tempi passati Arsenal-Captain Cesc Fabregas beschwert sich im April 2009 bei Schiedsrichter Tom Övrebö. IMAGO Images/Cordon PressDiario AS

Barack Obama tritt als erster Afroamerikaner die US-Präsidentschaft an, der «King of Pop», Michael Jackson, stirbt 50-jährig und Granit Xhaka wird mit der U17-Nationalmannschaft sensationell Weltmeister:

So sah die Welt aus, als Arsenal in der Saison 2008/2009 letztmals im Halbfinal der Champions League stand. Nach einem 3:0-Sieg im Viertelfinal-Rückspiel gegen Villarreal zogen die Londoner mit dem Gesamtskore von 4:1 in die Halbfinals ein. Was damals niemand erahnen konnte: Es sollte der letzte Halbfinaleinzug der «Gunners» für lange Zeit bleiben.

Statistik spricht für Arsenal

Ganze 16 Jahre später bietet sich Arsenal nun die Chance, diese Durststrecke zu beenden. Nach dem souveränen 3:0-Erfolg im Hinspiel gegen Real Madrid stehen die Chancen dafür gut.

Und nicht nur das Hinspiel-Resultat lässt das Team von Trainer Mikel Arteta träumen. Auch die Statistiken sprechen für die Londoner:

In drei Aufeinandertreffen in der CL hat Arsenal noch kein Spiel gegen die «Königlichen» verloren (2 Siege, 1 Unentschieden).

Ausserdem blieben die «Gunners» in allen drei Begegnungen ohne Gegentor. Vier aufeinanderfolgende CL-Matches ohne Gegentor schaffte gegen den Branchenprimus aus der spanischen Hauptstadt noch kein Klub.

Und auch die Offensive Arsenals ist gut in Form. Artetas Team erzielte in den vorhergehenden drei Champions-League-Auswärtsspielen ganze 14 Tore.

Defensiv schwächelnde Madrilenen

Dazu kommt, dass das Team von Carlo Ancelotti im eigenen Stadion zuletzt defensive Mängel offenbarte. In den letzten drei Pflichtheimspielen kassierten die «Königlichen» acht Gegentore.

Aber aufgepasst: Seit dem letzten Vorstoss Arsenals unter die besten Vier holte Real Madrid ganze sechsmal den «Henkelpott» und stand zwölfmal im Halbfinal. Ungeachtet der vermeintlich klaren Ausgangslage – Real Madrid weiss, wie Champions League geht. Artetas Schützlingen dürfte also auf dem Weg in den ersten Halbfinal seit 16 Jahren trotz des vielversprechenden Hinspiel-Resultats ein heisser Tanz bevorstehen.

