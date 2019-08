Ajax quält sich in die Champions League

Ajax Amsterdam schlägt in den Champions-League-Playoffs APOEL Nikosia mit 2:0 und steht in der Gruppenphase.

Die Tore erzielen Edson Alvarez (43.) und Dusan Tadic (80.)

Auch Brügge und Slavia Prag qualifizieren sich für die Königsklasse.

Trotz der gewichtigen Abgänge in der Sommerpause galt Ajax Amsterdam im Duell mit den Zyprioten von APOEL Nikosia in den Playoffs als Favorit. Das Team von Trainer Erik ten Hag wurde spielerisch der Rolle gerecht: Die Holländer dominierten die Partie von A bis Z. 22:2 lautete das Schussverhältnis nach 90 Minuten in der Cruijff-Arena.

Dass sie dennoch lange zittern mussten, hatten sie der mangelnden Präzision und einem Zentimeter-Entscheid zuzuschreiben. Das Hinspiel hatte 0:0 geendet, ein 1:1 hätte APOEL genügt.

Die entscheidenden Szenen:

43. Minute: Der starke Freistoss-Schütze Hakim Ziyech zirkelt den Ball in die Mitte. Dort stehen gleich mehrere Ajax-Spieler zum Kopfball bereit. Neuzugang Edson Alvarez, der mexikanische Nationalverteidiger, versenkt aus kurzer Distanz.

Der starke Freistoss-Schütze Hakim Ziyech zirkelt den Ball in die Mitte. Dort stehen gleich mehrere Ajax-Spieler zum Kopfball bereit. Neuzugang Edson Alvarez, der mexikanische Nationalverteidiger, versenkt aus kurzer Distanz. 50. Minute: Klaas-Jan Huntelaar köpfelt zum vermeintlichen 2:0 ein. Der VAR entscheidet aber auf Offside. Es geht um wenige Zentimeter.

54. Minute: Der Ball liegt hinter Ajax-Hüter André Onana im Netz. Doch Andrija Pavlovic hat klar im Offside gestanden.

Der Ball liegt hinter Ajax-Hüter André Onana im Netz. Doch Andrija Pavlovic hat klar im Offside gestanden. 80. Minute: Eine weite Huntelaar-Flanke landet bei Dusan Tadic. Der Serbe umdribbelt einen zypriotischen Verteidiger und netzt zum 2:0 ein.

Damit war die Entscheidung gefallen. Die Gäste von Trainer Thomas Doll waren zu keinerlei Reaktion fähig.

LASK gescheitert

Basel-Bezwinger Linz musste sich Brügge beugen. Nach der 0:1-Heimniederlage verloren die Österreicher auch das Rückspiel (1:2). Slavia Prag bezwang den rumänischen Vertreter Cluj wie schon vor Wochenfrist mit 1:0.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 28.8.19, 20:40 Uhr