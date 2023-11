YB feiert in der Champions League einen wichtigen 2:0-Heimsieg gegen Roter Stern Belgrad.

Kosta Nedeljkovic (8.) mit einem Eigentor sowie Lewin Blum nach einem Eckball (29.) sorgen für die entscheidenden Tore.

Damit wird YB die Gruppenphase auf Rang 3 beenden und im nächsten Jahr in den 1/16-Finals der Europa League dabei sein.

Ein Angriff nach dem anderen rollte in der 2. Halbzeit auf das Tor der Young Boys zu. Die Gäste aus Belgrad näherten sich immer mehr dem 1:2-Anschlusstreffer an. Doch er fiel nicht. Zum einen, weil das Quäntchen Glück über das gesamte Spiel hinweg auf Seiten der Berner war. Wie zum Beispiel beim Pfostenschuss von In-Beom Hwang (57.).

Zum anderen profitierte YB vom serbischen Unvermögen oder aber auch vom stark aufgelegten Anthony Racioppi, der zuletzt nicht vor Kritik gefeit war. Gegen Roter Stern zeigte er aber, warum er den Status als Nummer 1 beim Schweizer Meister inne hat.

Zwei Eckbälle ins Glück

Dass sich die Young Boys auf das Verteidigen konzentrieren konnten, lag vor allem daran, dass sie in der Starthalbstunde fast schon mit gnadenloser Effizienz überzeugten. Das 1:0 für die Berner fiel nach 8 Minuten. Ein Eckball wurde auf den 2. Pfosten verlängert, dort spedierte Loris Benito den Ball ins Zentrum. Der erst 17-jährige Kosta Nedeljkovic lenkte unglücklich ins eigene Tor ab.

00:37 Video Nedeljkovic lenkt den Ball ins eigene Tor ab Aus Sport-Clip vom 28.11.2023. abspielen. Laufzeit 37 Sekunden.

Und auch dem zweiten Berner Treffer ging ein Eckball voraus. Über Umwege kam der Ball zu Lewin Blum, der mit einem mutigen Abschluss, bei dem Goalie Omri Glazer nicht wirklich gut aussah, zum 2:0 traf. Es war sein erster Champions-League-Treffer überhaupt, der ihm zum Schluss sogar die Auszeichnung zum «Man of the Match» einbrachte.

00:30 Video Blum erhöht auf 2:0 für YB Aus Sport-Clip vom 28.11.2023. abspielen. Laufzeit 30 Sekunden.

Fehlstart verhindert

Noch ganz zu Beginn hatten sich die Berner nervös präsentiert. Racioppi leistete sich einen Fehlpass, den daraus folgenden Abschluss parierte er gleich selbst (4.). Kurz danach kam Osman Bukari völlig freistehend zum Kopfball, setzte diesen jedoch vorbei. Es war, abgesehen von der ersten Viertelstunde nach der Pause, die beste Phase der Serben.

YB überstand diese Phasen jedoch – und sicherte sich den erst dritten Sieg in der «Königsklasse» überhaupt. Und dank den 3 Punkten ist klar: Die Berner werden auch im kommenden Frühjahr europäisch spielen. Der gesicherte 3. Platz in der Gruppe G berechtigt zur Teilnahme an den 1/16-Finals der Europa League.

City mit Gruppensieg

In der zweiten Partie der Gruppe G drehte Manchester City zuhause gegen Leipzig ein 0:2 noch in ein 3:2 und sicherte sich den Gruppensieg. Manuel Akanji hatte beim 0:1 durch Lois Openda keine gute Figur abgegeben. Für City trafen Erling Haaland – mit seinem 40. Champions-League-Tor in nur 35 Partien – sowie Phil Foden und Julian Alvarez.

04:42 Video Zusammenfassung ManCity – Leipzig Aus Sport-Clip vom 28.11.2023. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 42 Sekunden.

So geht's weiter

YB muss am Sonntag in der Super League ran, dann ist mit Servette das Team zu Gast im Wankdorf, das zuletzt 7 Siege aneinandergereiht hat. In der Champions League findet der letzte Spieltag am 13. Dezember statt. YB gastiert dann bei Leipzig, Roter Stern empfängt ManCity.