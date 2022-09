PSG bezwingt im 1. Gruppenspiel der Champions League Juventus Turin dank zwei Toren von Kylian Mbappé.

Die Reaktion der Gäste fällt mit dem Anschlusstreffer von Weston McKennie nach dem Seitenwechsel zu bescheiden aus.

Auch Benfica Lissabon feiert einen Auftaktsieg. In den anderen Gruppen starten Titelverteidiger Real Madrid, Borussia Dortmund und Manchester City nach Mass.

Kylian Mbappé machte in der Champions League dort weiter, wo er in der letzten Saison aufgehört hatte: mit dem Toreschiessen. Beim 2:1-Sieg von PSG über Juventus avancierte der Stürmer mit einem Doppelpack in der 1. Halbzeit zum Matchwinner und traf in der «Königsklasse» saisonübergreifend im 5. Spiel de suite.

Mbappé beschert Paris St-Germain Traumstart

Ein erstes Mal durften die Zuschauer im Pariser «Parc des Princes» seine Torgefährlichkeit bereits nach fünf Minuten bestaunen: Nach einem perfekt getimten Lupfer von Neymar schloss Mbappé volley und unhaltbar für Juventus-Goalie Mattia Perin zum 1:0 ab. Der Angreifer nahm damit auch den Schwung aus der Ligue 1 mit, wo er in fünf Einsätzen bereits 7 Treffer verzeichnen konnte.

00:25 Video Neymar mit dem Lupfer, Mbappé vollendet per Volley Aus Sport-Clip vom 06.09.2022. abspielen. Laufzeit 25 Sekunden.

Auch seinen zweiten Treffer in der 22. Minute erzielte das französische Offensivjuwel per Direktabnahme und nach einem Doppelpass. Der 23-Jährige kombinierte sich im Zusammenspiel mit Teamkollege Achraf Hakimi vor das Gehäuse der Turiner und traf ins linke untere Eck – wiederum war Perin mit den Fingerspitzen noch am Ball.

Donnarumma patzt

Mit Gianluigi Donnarumma war es der Pariser Goalie, der im Prinzenpark die Spannung zurückbrachte. Dank dessen uninspirierten Ausflugs nämlich kam die «Alte Dame» in der 54. Minute zum 1:2-Anschlusstreffer. Donnarumma unterschätzte nach einem kurz ausgeführten Eckball eine Flanke von Filip Kostic, Juventus' Weston McKennie bestrafte den Aussetzer prompt per Kopf.

Bereits in der heimischen Ligue 1 waren dem Italiener zuletzt einige Fehler unterlaufen, während er sein grosses Können auf der Linie hingegen auch am Mittwochabend mehrfach unter Beweis stellen konnte. Immerhin: Weil Juventus in der Folge zu wenig zwingend auftrat, blieb sein Fauxpas im ersten CL-Aufeinandertreffen der beiden Klubs ungestraft.

00:41 Video Mbappé: «Hätten in der 2. Halbzeit mehr machen können» (frz.) Aus Sport-Clip vom 06.09.2022. abspielen. Laufzeit 41 Sekunden.

Benfica erster Leader

An der Tabellenspitze der Gruppe H steht nach dem 1. Spieltag Benfica Lissabon. Den Portugiesen reichte zuhause gegen den israelischen Meister Maccabi Haifa ein Doppelschlag zwischen der 50. und 54. Minute, um drei Punkte einzufahren. Im «Estadio da Luz» zeichneten sich Rafa Silva und Alejandro Grimaldo für die Tore verantwortlich.

02:14 Video Zusammenfassung Benfica – Haifa Aus Sport-Clip vom 06.09.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 14 Sekunden.