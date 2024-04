Atletico Madrid gewinnt das Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals gegen Dortmund zu Hause mit 2:1.

In einer fulminanten 1. Halbzeit treffen Rodrigo de Paul (4.) und Samuel Lino (32.) für die Gastgeber.

Den Dortmunder Anschlusstreffer erzielt der eingewechselte Sébastien Haller in der 81. Minute.

Das andere Viertelfinal-Hinspiel gewinnt Barcelona auswärts in Paris mit 3:2 bei PSG.



Der BVB rannte nochmals gegen die sich anbahnende Niederlage an. Bei Atletico Madrid war der Tank leer, die Spanier sehnten nur noch den Schlusspfiff her. Julian Ryerson fand in der 96. Minute mit seiner Flanke Julian Brandt, dieser traf mit seinem Kopfball aus wenigen Metern nur das Lattenkreuz.

Bereits kurz zuvor hatte sich Atleticos Torhüter Jan Oblak auf die Torumrandung verlassen müssen: Jamie Bynoe-Gittens' Distanzschuss (87.) wurde von Cesar Azpilicueta noch abgelenkt und touchierte die Latte. Dass die Gastgeber noch so zittern müssen, hatte sich über lange Strecken alles andere als abgezeichnet.

Maatsen mittendrin

Atletico legte los wie die Feuerwehr, die Gäste aus Dortmund waren heillos überfordert mit dem Tempo, das Diego Simeones Mannen an den Tag legten. Bereits in der 2. Minute musste Ian Maatsen in höchster Not in Alvaro Moratas Abschluss grätschen. Nur 2 Zeigerumdrehungen später war Maatsen wieder im Mittelpunkt: Gregor Kobel spielte ihn riskant an, Maatsen legte quer, Rodrigo de Paul rauschte heran und schob den Ball überlegt an Kobel vorbei zum 1:0 für Atletico.

Atletico, das am vergangenen Wochenende ohne Spiel gewesen war, powerte weiter. Eine Angriffswelle um die nächste rollte auf die Dortmunder Verteidigung zu. Die Borussen kamen kaum zu Entlastung. In der 32. Minute dann die logische Folge: Samuel Lino sorgte mit dem 2:0 für die nächste Eruption im Madrider Hexenkessel. Schon wieder hatten die Gastgeber vom fehlerhaften Dortmunder Defensivverhalten profitieren können.

Intensität liess nach

Bereits zum Ende der ersten Halbzeit schalteten die Gastgeber einen Gang runter, Dortmund kam kurz vor der Pause durch einen Distanzschuss Maatsens (43.) zum ersten Schuss auf das Tor. Auch nach dem Seitenwechsel war nur wenig von der anfänglichen Intensität zu sehen.

Der BVB hatte deutlich mehr Ballbesitz – über das gesamte Spiel gesehen 66 %. Atletico zog sich weit zurück und lauerte auf Konter. Die Folge davon waren zumeist harmlose Distanzschüsse der Gäste und Angriffe Atleticos, die versandeten.

Dortmund hofft dank Haller

Über 80 Minuten waren gespielt, als Brandt Sébastien Haller fand. Dieser überwand Oblak trocken in der nahen Ecke. Damit war die Hoffnung auf eine Dortmunder Wende zurück. Diese Hoffnung wäre nur wenige Minuten zuvor beinahe komplett weg gewesen. Kobel hatte den BVB mirakulös retten müssen: Lino ging im Rücken der Dortmunder Abwehr verloren und scheiterte am Schweizer Torhüter in Diensten der Deutschen.

Rückspiel

Am kommenden Dienstag kreuzen die beiden Teams in Dortmund erneut die Klingen.