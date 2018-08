Guillaume Hoarau schnürt einen Doppelpack und schiesst YB erstmals in die Champions League.

Nach dem 1:1 im Hinspiel drehen die Berner bei Dinamo Zagreb einen Rückstand zu einem 2:1-Erfolg mit historischer Tragweite.

Die «gelbschwarze» Freude wird durch die Auswechslung des am Kopf getroffenen Miralem Sulejmani getrübt.

In den letzten 35 Pflichtspielen hatte YB immer ins gegnerische Tor getroffen. Diese stolze Serie drohte im Rückspiel der CL-Playoffs zu reissen: Die Gäste lagen in Zagreb 0:1 zurück und zeigten sich in der Offensive nicht allzu produktiv. Ein Distanzschuss von Nicolas Ngamaleu (20.) war bis dahin die einzige auffällige Szene des YB-Angriffs gewesen.

Assalé kommt, Hoarau trifft

Dann aber glänzte Roger Assalé: Keine 10 Minuten zuvor eingewechselt, fiel der 24-Jährige nach einem schönen Dribbling im Zagreber Strafraum. Den grosszügig gepfiffenen Penalty verwandelte Guillaume Hoarau (64.) eiskalt.

Nur 2 Zeigerumdrehungen später drückte «Air France» nach einem Eckball die Kugel erneut über die Linie. Gregory Wüthrich hatte den Ball per Kopf verlängert – 2:1, die Vorentscheidung, der Weg in die Geschichtsbücher geebnet. Wie die Gegner in der Gruppenphase der Champions League heissen, erfährt die Elf von Coach Gerardo Seoane am Donnerstagabend (18 Uhr live in der SRF Sport App).

Früher Nackenschlag

Im Hinspiel hatte YB losgelegt wie die Feuerwehr. Im Maksimir Stadion sah das Publikum nun vertauschte Rollen. So war es Ex-«Hopper» Izet Hajrovic (7.), der eine zu Beginn noch schläfrige Berner Defensive mit dem Führungstreffer aus rund 12 Metern überwand. Wüthrich hatte bei seinem Klärungsversuch den Ball nicht richtig getroffen.

Sorgen um Sulejmani

Vier gewinnt! Nachdem YB in den letzten 3 Jahren immer hängen geblieben war, klappte es für den Schweizer Meister nun endlich mit der Qualifikation für die Champions League. Nach Hoaraus Doppelschlag war der Einzug der Berner in die «Königsklasse» nie gefährdet.

Eine Hiobsbotschaft ereilte die Young Boys indes nach 50 Minuten: Miralem Sulejmani wurde in einem Zweikampf von Petar Stojanovic unbeabsichtigt mit dem Fuss am Kopf getroffen. Nachdem der Serbe kurz bewusstlos liegen blieb, musste er auf der Bahre vom Feld geführt werden. Für ihn kam Assalé – und damit der erste Schritt zum geschichtsträchtigen Sieg.

Legende: Eine längere Pause droht Miralem Sulejmani. Freshfocus

