Inter Mailand steht dank einem 2:2 zuhause gegen Bayern München im Halbfinal der Champions League und trifft dort auf Barcelona.

Den Grundstein dafür legen die «Nerazzurri» mit 2 Toren nach Eckbällen zwischen der 58. und 61. Minute.

Im anderen Viertelfinal vom Mittwoch steht Arsenal dank einem 2:1-Sieg bei Real Madrid erstmals seit 16 Jahren wieder im Halbfinal.

Die entscheidenden Szenen im San Siro spielten sich nach rund einer Stunde ab. Erst kam Inter-Captain Lautaro Martinez nach einem Eckball von Federico Dimarco zum Kopfball. Dieser wurde zwar geblockt, doch den Abpraller verwertete der Argentinier zum 1:1 gleich selbst.

Nur 3 Minuten später machte Benjamin Pavard die schnelle Wende perfekt. Der ehemalige Bayern-Verteidiger ging ebenfalls bei einer Ecke vergessen und köpfelte wuchtig zum 2:1 ein.

Sommer vereitelt letzte Chance

Die Münchner steckten aber nicht auf und wollten den Traum vom Final in der heimischen Allianz Arena nicht begraben. Auch das 2:2 in der 76. Minute fiel nach einem Eckball. Eric Dier traf per Kopf aus sehr spitzem Winkel über Yann Sommer hinweg.

Allen Offensiv-Bemühungen zum Trotz wollte den Bayern aber kein 3. Tor mehr gelingen, das nach dem 1:2 im Hinspiel eine Verlängerung hervorgebracht hätte. In der 95. Minute kam dann ausgerechnet Thomas Müller, der sein 163. und letztes Champions-League-Spiel für die Bayern absolvierte, noch zu einer Kopfball-Chance. Sommer hielt den Versuch des Weltmeisters aber fest und beendete die Münchner Finalträume endgültig.

Ausgeglichene 1. Halbzeit

Bereits im Vorfeld der Partie hatten viele Stimmen einen Startelf-Einsatz von Müller gefordert. Und tatsächlich: Erstmals in dieser K.o.-Phase durfte die Bayern-Legende von Beginn weg ran. Schon in der 6. Minute kam der 35-Jährige, der die Münchner Ende Saison verlassen wird, zu einem 1. Abschluss, doch auch da blieb Sommer Herr der Lage.

Nur 4 Minuten später machte der Captain erneut auf sich aufmerksam. Er eroberte einen Ball und schickte direkt Michael Olise in die Tiefe, der bei seiner Topchance erst in letzter Sekunde von Alessandro Bastoni gestoppt werden konnte.

Kane lässt Bayern hoffen

Insgesamt hatten die Gäste in der 1. Halbzeit mehr vom Spiel, doch Inter verteidigte einmal mehr mit letzter Konsequenz und blieb selbst mit schnellen Gegenstössen gefährlich. Marcus Thuram und Hakan Calhanoglou brachten die Kugel bei ihren gefährlichen Abschlüssen aber nicht aufs Tor.

Das 1:0 für den deutschen Rekordmeister fiel dann kurz nach dem Seitenwechsel. Für einmal genoss Harry Kane auf der rechten Strafraumseite etwas Platz und nutzte diesen sogleich aus. Der Engländer brachte die Bayern mit seinem Flachschuss in die weite Ecke auf Verlängerungs-Kurs.

Seltener Rückstand für Inter

Die Reaktion der «Nerazzurri» liess aber nicht lange auf sich warten. Erst 5 Minuten waren die Mailänder in der gesamten CL-Kampagne zuvor in Rückstand gelegen und auch diesmal blieb es bei 5 Minuten im Hintertreffen bis zum Ausgleich von Martinez.

Das Bollwerk des italienischen Tabellenführers kam im Viertelfinal gegen Bayern zwar erstmals ins Wanken. 3 Tore kassierten die Italiener gegen München, in 10 CL-Spielen in dieser Saison zuvor lediglich deren 2. Dank den 4 eigenen Toren wahrte der Champions-League-Sieger von 2010 aber die Hoffnung auf den 1. italienischen Triumph seither.

So geht es weiter

Im Halbfinal treffen die Mailänder am 30. April und 6. Mai auf auf Barcelona. Das Hinspiel sehen Sie live bei SRF. Im anderen Duell um den Final messen sich Arsenal und Paris St-Germain.

