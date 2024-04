Im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals trennen sich Arsenal und die Bayern in London mit 2:2.

Die Münchner drehen in der ersten Halbzeit einen Rückstand, kassieren aber eine Viertelstunde vor Schluss den Ausgleich.

Im anderen Viertelfinal-Hinspiel des Abends spielen Manchester City und Real Madrid spektakulär 3:3.

Hatten sich die Teams in der 2. Halbzeit lange neutralisiert, wurde es zum Ende noch einmal so richtig brenzlig. Zuerst vergab Kingsley Coman in der 90. Minute das 3:2, indem er einen Ball aus kurzer Distanz an den Pfosten lenkte. Und tief in der Nachspielzeit reklamierten die Londoner noch einen Penalty.

Bukayo Saka wurde im Strafraum von Manuel Neuer getroffen und ging zu Boden. Der Schiedsrichter Glenn Nyberg entschied sich aber gegen einen Elfmeterpfiff. Eine heikle Entscheidung – zwar fiel der Engländer schnell, völlig unschuldig war Neuer daran aber nicht.

00:26 Video Neuer trifft Saka – die Pfeife bleibt stumm Aus Sport-Clip vom 09.04.2024. abspielen. Laufzeit 26 Sekunden.

Kurz danach war jedoch Schluss, es blieb beim 2:2. Im Vergleich zur Bundesliga klar wiedererstarkte Münchner verdienten sich das Resultat beim Tabellenführer der Premier League.

Attraktive Startphase

In der ersten Halbzeit hatten die beiden Mannschaften noch attraktiv nach vorne gespielt. Bereits in der 12. Minute hatte Saka mit einem schönen Schlenzer zur Londoner Führung getroffen. Wenige Minuten später hätte Ben White erhöhen können, doch er schoss direkt auf Neuer.

Die Bayern reagierten auf den Rückstand mit einem schnellen Konter. Leon Goretzka spielte Serge Gnabry an, der per Grätsche zum 1:1 traf (18.). Ganz machtlos sah Arsenal-Goalie David Raya dabei nicht aus.

00:43 Video Saka schlenzt Arsenal in Führung Aus Sport-Clip vom 09.04.2024. abspielen. Laufzeit 43 Sekunden. 00:43 Video Gnabry vollendet schnellen Bayern-Angriff Aus Sport-Clip vom 09.04.2024. abspielen. Laufzeit 43 Sekunden.

Sané-Solo zum Penalty

Eine Einzelaktion von Leroy Sané brachte den Bayern dann sogar die goldene Möglichkeit auf die Führung. Der deutsche Nationalspieler lief mit dem Ball am Fuss aus der eigenen Platzhälfte bis in den gegnerischen Sechzehner, wo er von seinem Gegenspieler nur mittels Foulspiels gestoppt werden konnte. Torjäger Harry Kane nahm sich der Verantwortung an, verlud Raya und traf zum 2:1.

Dass die Bayern aber nicht mit einer Führung im Rücken nach Hause fliegen durften, lag an Leandro Trossard – und auch ein wenig an Arsenal-Coach Mikel Arteta. Trossard war es, der in der 76. Minute nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung zum 2:2 traf. Es war eine der wenigen Unkonzentriertheiten, welche sich die Münchner Defensive im 2. Durchgang leistete.

Gabriel Jesus, der ebenfalls erst kurz zuvor ins Spiel gekommen war, hatte geschickt auf Trossard zurückgelegt und ihm so den Platz gegeben, den er für den Abschluss brauchte.

00:40 Video Trossard schiebt überlegt zum 2:2 ein Aus Sport-Clip vom 09.04.2024. abspielen. Laufzeit 40 Sekunden.

So geht's weiter

Das Rückspiel findet am kommenden Mittwoch in der Allianz Arena in München statt. In der Meisterschaft treffen die Bayern zuvor am Samstag auf Köln. Arsenal empfängt am Sonntag Aston Villa.