Legende: Hat die Seiten gewechselt Barcelona-Trainer Hansi Flick, hier mit Youngster Lamine Yamal. Keystone/EPA/Alejandro Garcia

Wenn am Mittwochabend der FC Bayern in Barcelona gastiert, haben die Katalanen etwas gut zu machen: Sämtliche 5 Champions-League-Duelle mit dem deutschen Rekordmeister in den letzten gut 4 Jahren gingen verloren. In besonders schmerzhafter Erinnerung blieb dabei das Aufeinandertreffen in der Pandemie-Saison 2020, als Barcelona im Viertelfinal mit 2:8 unterging. Trainer damals bei den Bayern: Hansi Flick.

08:13 Video Archiv: Bayerns denkwürdiger 8:2-Sieg gegen Barcelona Aus Sport-Clip vom 15.08.2020. abspielen. Laufzeit 8 Minuten 13 Sekunden.

Die schier unvorstellbare Demütigung stand am Ursprung einer bis dato andauernden Negativserie. Auch die folgenden 4 Begegnungen mit den Bayern gingen verloren. Mit einem Torverhältnis von 0:11. Aber inzwischen ohne Flick an der Seitenlinie.

Unter Flick läuft es bei Barça wieder

Der 59-Jährige ist heute der Hoffnungsträger von Barcelona. Flick hat in den letzten Wochen mit guten Resultaten dazu beigetragen, dass sich der 27-fache spanische Meister wieder wohl in seiner Haut fühlt. Seit Ende August hat Barça in 6 von 9 Spielen mindestens 4 Tore erzielt, darunter vor 3 Wochen auch gegen die Young Boys (5:0).