YB kassiert in der Champions League bei Barcelona eine klare 0:5-Niederlage.

Nach dem 0:3 zum Auftakt gegen Aston Villa bleiben die Berner erneut tor- und chancenlos.

Hier geht's zur Übersicht der anderen Dienstagsspiele in der «Königsklasse».

5 Minuten der 2. Halbzeit waren im Estadi Olimpic Lluis Companys absolviert, als der Berner Barcelona-Besuch endgültig zum Debakel zu verkommen drohte. Nach einem Eckball köpfelte Robert Lewandowski den Ball aus kürzester Distanz zum 4:0 über die Linie. Zum 3. Mal an diesem Champions-League-Abend waren die Young Boys bei einer Standardsituation erwischt worden.

00:33 Video Barça zerpflückt YB-Defensive, Lewandowski trifft Aus Sport-Clip vom 01.10.2024. abspielen. Laufzeit 33 Sekunden.

Und tatsächlich: Nicht nur wollte dem Schweizer Vertreter auch gegen durchrotierte und mittlerweile genügsame Katalanen nichts Erwähnenswertes mehr gelingen. Mohamed Ali Camara setzte gar noch den unglücklichen, aber irgendwie symptomatischen Schlusspunkt: Er verlängerte ein Zuspiel zum 0:5 ins eigene Tor (81.). Joël Monteiros vermeintlicher Ehrentreffer (91.) wurde dann auch noch vom VAR wegen einer hauchdünnen Abseitsstellung einkassiert.

Wie schon beim 0:3 zuhause beim CL-Auftakt gegen Aston Villa gab es für YB letztlich nur Erfahrung zu gewinnen. Barcelona hingegen gelang eine Reaktion auf das 1:2 bei der AS Monaco.

00:43 Video Camara trifft ins eigene Tor Aus Sport-Clip vom 01.10.2024. abspielen. Laufzeit 43 Sekunden.

Nach 7 Minuten knallt's schon

«Gut ins Spiel kommen, die Räume eng machen, damit sie ihre Individualität nicht ausspielen können», hatte Trainer Patrick Rahmen vor dem Gastspiel in Barcelona gefordert. Dieser Matchplan wurde schon nach 7 Minuten über den Haufen geworfen. Die gesamte Defensive der Berner war bei einer schönen Kombination von Barça immer einen Schritt zu spät. Letztlich fand Raphinha mit seinem Zuspiel Lewandowski, der aus kurzer Distanz problemlos einschob.

00:33 Video Barça zerpflückt YB-Defensive, Lewandowski trifft Aus Sport-Clip vom 01.10.2024. abspielen. Laufzeit 33 Sekunden.

Zumindest resultatmässig blieb YB zunächst in der Partie, musste den vom wirbligen Youngster Lamine Yamal angeführten Barcelona vorerst keine weiteren Grosschancen zugestehen. Dann sorgte ein Doppelschlag für die frühe Vorentscheidung:

34. Minute: Ein Corner wird kurz ausgeführt. Pedri zieht nach schöner Finte ab, Cedric Itten wehrt per Kopf ab. Den Abpraller schiebt dann Raphinha ins YB-Gehäuse.

Ein Corner wird kurz ausgeführt. Pedri zieht nach schöner Finte ab, Cedric Itten wehrt per Kopf ab. Den Abpraller schiebt dann Raphinha ins YB-Gehäuse. 37. Minute: Nur 3 Minuten später wird den Gästen abermals ein Standard zum Verhängnis. Nach einem Freistoss steigt Inigo Martinez am höchsten und köpfelt platziert am bedauernswerten Goalie Marvin Keller vorbei zum 3:0 ein.

Dem Spiel eine zumindest vorübergehend andere Richtung hätte Ebrima Kolley nach einer halben Stunde geben können. Der YB-Stürmer kam im Strafraum auf der linken Seite frei zum Abschluss. Sein überhasteter Abschluss kullerte jedoch deutlich am Tor vorbei. Dass ein Treffer letzten Endes mehr als reine Resultatkosmetik gewesen wäre, ist retrospektiv nicht anzunehmen.

So geht's weiter

YB strebt am Sonntag um 16:30 Uhr beim FC Basel den zweiten Saisonsieg in der Super League an. In der Champions League geht es erst am 23. Oktober weiter, wenn die Berner Inter Mailand empfangen (21 Uhr live bei SRF).