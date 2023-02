Legende: Chaos pur beim Eingang Die Fans wollten sich den CL-Final zwischen Real Madrid und Liverpool anschauen. Keystone/IMAGO/PA Images

«Es ist bemerkenswert, dass niemand sein Leben verloren hat», steht in dem 220-seitigen Bericht. Das Endspiel der Champions League am 28. Mai 2022 begann mit mehr als einer halben Stunde Verspätung, weil es vor dem Stadion in Saint-Denis zu chaotischen Szenen gekommen war.

Viele Fans kamen trotz Tickets nicht in die Arena. Die Polizei setzte Tränengas ein, mehr als 230 Menschen wurden verletzt. Der Pariser Polizeipräfekt Didier Lallement räumte als Konsequenz seinen Posten. Auch andere Untersuchungen belegten das Fehlverhalten der Behörden und der Uefa, die zunächst auch Liverpooler Fans die Schuld zugewiesen hatte.

Rückerstattung in Arbeit

Den aktuellen Untersuchungsbericht hatte die Uefa selbst in Auftrag gegeben, der Dachverband trägt auch die Kosten. Die Ergebnisse würden nun analysiert, teilte der europäische Verband mit. Zudem werde an einer Rückerstattung für die Fans gearbeitet.