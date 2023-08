YB gewinnt das Rückspiel der Champions-League-Playoffs zuhause gegen Maccabi Haifa 3:0, das Hinspiel hatte 0:0 geendet.

Zwei Flanken von Meschack Elia und ein Blitztreffer in der 2. Halbzeit durch Filip Ugrinic bescheren effizienten, aber defensiv auch glücklichen Bernern den letztlich klaren Sieg.

Damit steht «Gelb-Schwarz» zum 3. Mal nach 2018 und 2021 in der Gruppenphase der «Königsklasse».

Exakt 59 Sekunden waren nach dem Seitenwechsel gespielt, als die Berner Champions-League-Träume Gestalt annahmen. Filip Ugrinic reagierte nach einer ungenügenden Abwehr der Gäste am schnellsten. Sein Aussenrist-Geschoss wurde unhaltbar für Maccabi-Keeper Itamar Nitzan abgefälscht. Das 3:0, die 3-Tore-Hypothek für Haifa – man konnte sich kaum vorstellen, dass YB hier noch ins Straucheln geraten könnte. Dementsprechend euphorisch war die Stimmung der 31'500 Fans auf den Rängen.

01:05 Video Ugrinic braucht (k)eine Minute für das 3:0 Aus Sport-Clip vom 29.08.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 5 Sekunden.

Und dabei blieb es auch. Fabian Rieder bei seinem vielleicht letzten Einsatz für «Gelb-Schwarz» und Cedric Itten vergaben gar gute Gelegenheiten zum 4. Treffer. Bei den Israelis wich die Hoffnung schleichend der Resignation, vereinzelte Chancen auf den Ehrentreffer wurden vergeben. Rieder seinerseits erhielt nach 73 Minuten angeschlagen Feierabend. Bei seinem Abgang schien er die Atmosphäre im Wankdorf noch einmal so gut wie möglich aufzusaugen. Geld in die Kassen spülen wird nicht nur sein wohl bevorstehender Transfer zu Stade Rennes, sondern auch der Einzug in die Champions League. Dieser ist immerhin knapp 16 Millionen Euro wert.

Fortuna schützt, Elia flankt

Dass für YB-Goalie Anthony Racioppi am Ende die Null stand, war keine Selbstverständlichkeit. War YB beim Gastspiel in Israel noch hinten stabil und vorne harmlos gewesen, war 6 Tage später zu Beginn der Partie nahezu das Gegenteil der Fall. Die Defensive präsentierte sich wacklig. Nach einem doppelten Fehler von Loris Benito und Mohamed Ali Camara traf Dean David schon in der 3. Minute den Pfosten. Nach einer halben Stunde war das Innenverteidiger-Duo abermals indisponiert, ein Lattenkopfball von Frantzdy Pierrot war die Folge.

Fortuna half zweifellos. Doch auch in der Berner Offensive herrschte mehr und vor allem effizienterer Betrieb. Zweimal – jeweils über den omnipräsenten Meschack Elia auf dem rechten Couloir – trugen die Bemühungen Früchte:

23. Minute: Nach sehenswerter Kombination flankt Elia zur Mitte. Sein Zuspiel findet den Kopf von Itten, der sich nicht zweimal bitten lässt.

Nach sehenswerter Kombination flankt Elia zur Mitte. Sein Zuspiel findet den Kopf von Itten, der sich nicht zweimal bitten lässt. 28. Minute: Nur 5 Zeigerumdrehungen später sucht Elia abermals Itten. Haifa-Verteidiger Abdoulaye Seck grätscht dazwischen und lenkt den Ball in einer unhaltbaren Bogenlampe ins eigene Tor ab.

Schliessen 01:08 Video Itten köpfelt YB in Führung Aus Sport-Clip vom 29.08.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 8 Sekunden. 01:04 Video Secks Eigentor beschert YB das 2:0 Aus Sport-Clip vom 29.08.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 4 Sekunden.

War man nach halbem Pensum mit der 2:0-Führung noch äusserst gut bedient gewesen, liess Ugrinic in der 2. Halbzeit jegliche Zweifel nach nur 1 Minute im Keim ersticken. Der Weg zu magischen Europa-Nächten im Wankdorf ist geebnet. Welche Hochkaräter ab 19./20. September die Young Boys fordern, erfahren wir am Donnerstag ab 18 Uhr, wenn in Monaco die Gruppen ausgelost werden.