Real Madrid gewinnt das Hinspiel im Viertelfinal der Champions League zuhause gegen den FC Liverpool mit 3:1.

Matchwinner für die Madrilenen ist Vinicius Junior mit 2 Treffern.

Im 2. Spiel des Abends in der «Königsklasse» schlägt Manchester City Borussia Dortmund dank eines späten Treffers 2:1.

Die Entscheidung beim Hinspiel des Viertelfinal-Knüllers zwischen Real Madrid und Liverpool fiel in eine der wenigen Druckphasen der englischen Gäste. Liverpool drängte nach Mohamed Salahs Anschlusstreffer in der 51. Minute auf den Ausgleich, doch Real Madrid bewies in der «Crunch Time» Nervenstärke: Vinicius Junior erhöhte in der 65. Minute mit seinem 2. Tor des Abends auf 3:1.

In der 82. Minute wechselte Jürgen Klopp noch Nationalspieler Xherdan Shaqiri ein. Die Real-Defensive ohne Sergio Ramos (verletzt) und Raphael Varane (Corona) kam jedoch nie in Gefahr, ein 2. Auswärtstor zu kassieren und brachte das gute Resultat über die Zeit.

Dominante 1. Halbzeit von Real

Nach 45 Minuten hatten die «Königlichen» verdient mit 2:0 geführt. Real war von Beginn an die aktivere Mannschaft und hatte mit Toni Kroos einen glänzend aufgelegten Mittelfeld-Regisseur in den eigenen Reihen. Der Deutsche lancierte in der 27. Minute mit einem überragenden Pass über 50 Meter den pfeilschnellen Vinicius, der den Ball mit der Brust mitnahm und Liverpool-Keeper Alisson Becker keine Abwehrchance liess.

Für weiteren Frust bei den «Reds» sorgte eine Aktion in der 36. Minute. Lucas Vazquez riss den enteilten Sadio Mané zurück, doch der deutsche Unparteiische Felix Brych liess weiterlaufen. Im Gegenzug beging Trent Alexander-Arnold einen kapitalen Fehler und ermöglichte so Marco Asensio das 2:0.

So geht es weiter

Am Mittwoch steht die 2. Tranche der Hinspiele der Viertelfinals in der «Königsklasse» auf dem Programm. Auf SRF zwei und in der Sport App können Sie die Partie Bayern München - Paris St-Germain ab 20:30 Uhr live mitverfolgen. Die Rückspiele finden am 13./14. April 2021 statt.