YB steht zum zweiten Mal in der Klubgeschichte in der Gruppenphase der Champions League.

Die Berner gewinnen auch das Playoff-Rückspiel auswärts gegen Ferencvaros Budapest 3:2 und setzen sich mit dem Gesamtskore von 6:4 durch.

Den Siegtreffer erzielt Felix Mambimbi in der 93. Minute.

Im Wankdorf ertönt im Herbst wieder die Champions-League-Hymne. Die Young Boys stehen dank einem 3:2-Sieg in einem turbulenten Rückspiel bei Ferencvaros Budapest zum zweiten Mal nach 2018/19 in der Gruppenphase der Champions League.

Der Siegtreffer für YB fiel erst in der Nachspielzeit: Der eingewechselte Felix Mambimbi verwertete einen Zuckerpass von Nicolas Moumi Ngamaleu und traf zum umjubelten 3:2.

00:47 Video Mambimbi trifft zur endgültigen Entscheidung Aus Sport-Clip vom 24.08.2021. abspielen

Siebatcheu verschiesst Penalty

Das Team von Trainer David Wagner hätte es nach dem 2:2-Ausgleich durch Christian Fassnacht (56.) in den eigenen Händen gehabt, sich eine heikle Schlussphase zu ersparen. Ein weiterer Treffer hätte Budapest zu diesem Zeitpunkt genügt, um die Verlängerung zu erzwingen. Und die Last auf den Schultern von Jordan Siebatcheu schien zu schwer. Anders war der schwach getretene Elfmeter des Stürmers nicht zu erklären (72.).

Ferencvaros spielte zu diesem Zeitpunkt nur noch zu zehnt. Aissa Laidouni hatte für ein hartes Einsteigen gegen Michel Aebischer die zweite gelbe Karte gesehen und flog vom Platz. Die Ungarn waren in Unterzahl nur noch bedingt fähig, YB ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Die beste Chance machte YB-Keeper David von Ballmoos in der 88. Minute zunichte.

Rückstand trotz Traumstart

Begonnen hatte die Partie aus Berner Sicht ideal. Noch keine 4 Minuten waren gespielt, da köpfelte Cédric Zesiger YB in Führung. Der Verteidiger stand beim perfekt getretenen Eckball von Vincent Sierro goldrichtig und sorgte für den YB-Traumstart.

00:37 Video Zesiger sorgt für YB-Traumstart Aus Sport-Clip vom 24.08.2021. abspielen

Doch die Berner Freuden währten nur kurz: In der 18. Minute lenkte YB-Keeper von Ballmoos eine harmlos scheinende Flanke direkt vor die Füsse von Henry Wingo. Der US-Amerikaner liess sich nicht zweimal bitten und schob zum Ausgleich ein.

Seferovic gewinnt «Schweizer Duell» Box aufklappen Box zuklappen Neben YB schafte am Dienstagabend auch Benfica Lissabon und Malmö den Sprung in die «Königsklasse». Den Portugiesen (ohne Haris Seferovic) reichte gegen PSV Eindhoven (ohne Yvon Mvogo) nach dem 2:1 im Hinspiel ein 0:0. Malmö setzte sich mit dem Gesamtskore von 3:2 gegen Ludogorets Rasgrad durch.

Rund 10 Minuten später war das YB-Polster aus dem Hinspiel dann ganz weg. Nach einem Eckball wurde Ryan Mmaee am nahen Pfosten nur ungenügend gedeckt und traf zur erstmaligen Führung für die Ungarn. Zuvor war Quentin Maceiras am Pfosten gescheitert (23.). YB wurde vor der Pause noch zweimal gefährlich, doch sowohl Ngamaleu (32.) als auch Elia (36.) sahen ihre Abschlüsse am Tor vorbeisegeln.

00:33 Video Wingo schiebt zum Ausgleich ein Aus Sport-Clip vom 24.08.2021. abspielen

Auslosung am Donnerstag

Die Blicke der YB-Fans wandern nach dem zweiten Vorstoss in die Gruppenphase der Champions League nach Istanbul. Dort werden am Donnerstag die Gegner des Schweizer Meisters ausgelost. Die Gruppenphase beginnt am 14./15. September.