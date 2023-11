ManUnited in Istanbul nur mit Remis – das Aus droht

3:3 in der Champions League

Legende: Enttäuschung trotz Traumtor Bruno Fernandes. imago images/Shutterstock

Wie bereits in der letzten Partie in der Champions League gegen Kopenhagen (3:4-Niederlage) hat sich Manchester United beim Gastspiel in Istanbul die Butter nach einer Führung noch vom Brot nehmen lassen. Gegen Galatasaray reichte es den «Red Devils» nur zu einem 3:3.

Nach dem 3:1 durch Scott McTominays in der 55. Minute war United zwar auf bestem Weg Richtung Sieg. Goalie André Onana ermöglichte den Türken aber das Comeback. Einen haltbaren Freistoss von Hakim Ziyech liess er zum 2:3 passieren (62.), nachdem er bereits beim 1:2 des gleichen Schützen nicht gut ausgesehen hatte. Kerem Aktürkoglu traf schliesslich zum 3:3-Ausgleich (71.).

Youngster Alejandro Garnacho (11.) und Bruno Fernandes (18.) mit einem sehenswerten Distanzschuss hatten Manchester zunächst mit 2:0 auf Kurs gebracht.

Galatasaray hat Nase vorn

Mit einem Sieg Galatasarays im abschliessenden Gruppenspiel gegen Kopenhagen wäre das Ausscheiden der Engländer aus der Champions League besiegelt – unabhängig vom eigenen Resultat gegen Bayern München. Die bereits qualifizierten Deutschen empfangen um 21:00 Uhr im anderen Spiel der Gruppe A Kopenhagen.