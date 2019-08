Die möglichen Gegner der Young Boys in den Champions-League-Playoffs trennen sich im Hinspiel 1:1.

Im Duell der möglichen Gegner der Young Boys in den Playoffs der Champions League zwischen Roter Stern Belgrad und dem FC Kopenhagen trennten sich die beiden Teams 1:1 unentschieden.

Die Serben gingen im eigenen Stadion kurz vor dem Pausenpfiff durch Milan Pavkov in Führung. Der dänische Meister glich wenige Minuten vor Spielende durch Jonas Wind aus. Der 20-Jährige verwandelte einen Elfmeter.

Im Spiel zwischen den potentiellen Gegnern des FC Basel wusste sich der FC Brügge gegen Dynamo Kiew mit 1:0 durchzusetzen. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Hans Vanaken nach einem Foulpenalty in der 37. Minute. Der FCB ist am Mittwoch gegen den Linzer ASK gefordert.

Amsterdam unter Zugzwang

Eine leichte Enttäuschung setzte es für den letztjährigen Champions-League-Halbfinalisten Ajax Amsterdam ab. Die Niederländer kamen bei PAOK Saloniki nicht über ein 2:2 hinaus. Nach dem Führungstreffer von Hakim Ziyech (10.) drehten Chuba Akpom und Leo Matos in der 1. Halbzeit die Partie zugunsten der Griechen. Klaas-Jan Huntelaar (57.) gelang im zweiten Durchgang der Ausgleich.

Sendebezug: Livestream auf www.srf.ch/sport, 05.08.2019, 12:00 Uhr.