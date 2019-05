Dank einem unglaublichen 4:0 an der Anfield Road steht Liverpool erneut im Final der Champions League.

Divock Origi (7./79.) und Georginio Wijnaldum (54./56.) treffen jeweils doppelt.

Barcelona gibt wie schon im Viertelfinal 2018 (damals gegen Rom) ein 3-Tore-Polster aus der Hand und scheidet aus.

Déjà-vu, französisch für «schon (einmal) gesehen». Eine Beschreibung, die auf das Halbfinal-Rückspiel – vor allem aus Sicht des FC Barcelona – passt wie die Faust aufs Auge. Die Katalanen gaben nach einem 3:0 aus dem Hinspiel den sicher geglaubten Finaleinzug aus der Hand, Liverpool steht nach dem 4:0 im Rückspiel im Final der Champions League.

Die gewählte Beschreibung passt zwar, wird dieser packenden Partie aber keineswegs gerecht. Schon gar nicht dem verrückten Geschehen in der 2. Halbzeit. Denn nach 45 Minuten fehlten Liverpool noch 3 Tore zur Sensation.

Wijnaldum macht die Hypothek wett

Zur Pause erst eingewechselt, brachte Georginio Wijnaldum die Anfield Road mit einem Doppelpack zum Kochen. Zuerst traf der Niederländer mit einem nicht unhaltbaren Schuss aus 11 Metern (54.), Marc-André ter Stegen sah dabei etwas unglücklich aus. Nur knapp 120 Sekunden später stieg Wijnaldum im Sechzehner am höchsten und köpfelte Xherdan Shaqiris Flanke zum 3:0 ein (56.).

Die 0:3-Hypothek war wettgemacht und dem nun vor Selbstvertrauen sprühenden Heimteam blieb noch mehr als eine halbe Stunde, um die Wende perfekt zu machen. Auf der anderen Seite wussten die Gäste aus Barcelona nicht wie ihnen geschah. Liverpool schien nur noch auf den idealen Moment zu warten, um den entscheidenden K.o.-Treffer zu landen.

Origi mit der Entscheidung

Und ausgerechnet als ihn kein einziger Barcelona-Spieler erwartete, kam dieser Treffer:

Trent Alexander-Arnold führt in der 79. Minute eine Ecke schnell aus. Dass es schnell geht, realisiert in der Mitte einzig Divock Origi.

Während die komplette Barcelona-Hintermannschaft schläft, nimmt der Belgier den Ball direkt und erzielt mit dem 4:0 die Entscheidung.

Origi war es denn auch, der in der Startphase den so wichtigen ersten Treffer markiert hatte. Zusammen mit Shaqiri und Sadio Mané bildete er den verletzungsbedingt neu formierten Offensiv-Dreizack, den die Katalanen immerhin in Hälfte 1 nicht schlecht im Griff hatten.

Ohnehin hätten die Gäste die grosse Schmach mit einem Treffer vor der Pause abwenden können. Doch während sie im Hinspiel noch mit Effizienz glänzten, fehlte ihnen im Rückspiel das nötige Glück im Abschluss. So geht das Aus gegen fantastisch kämpfende «Reds» in Ordnung.

Der Final steigt am 1. Juni in Madrid

Liverpool erhält am 1. Juni also die Chance, die Finalniederlage aus dem Vorjahr vergessen zu machen. Der Gegner heisst entweder Ajax Amsterdam oder Tottenham Hotspur. Das Spiel zwischen den beiden Überraschungsteams gibt es am Mittwoch um 21:00 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App.

