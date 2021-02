Bayern München lässt Lazio Rom im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals auswärts keine Chance und gewinnt 4:1.

Bereits nach der 1. Halbzeit liegt der Titelverteidiger 3:0 in Führung.

Jamal Musiala krönt sich auf Münchner Seite zum jüngsten CL-Torschützen der Klubgeschichte.

Chelsea gewinnt bei Atletico Madrid mit 1:0.

Der Blick auf die Bayern-Ersatzbank verriet es. Der Titelverteidiger ist von argen Verletzungssorgen geplagt. Neben Ersatztorhüter Ron-Torben Hoffmann nahmen nur 5 Spieler Platz. So viele also, wie Wechsel möglich sind. Anmerken liessen sich Bayern die diversen Ausfälle nicht. Im Gegenteil:

Nachdem Francesco Acerbi eine Minute nach Anpfiff zur 2. Halbzeit eine Hereingabe von Leroy Sané ins eigene Tor lenkte und das Skore auf 0:4 stellte, musste man aus Sicht der Römer Schlimmes befürchten. Sogar eine Klatsche in der Grössenordnung, wie sie Stadtrivale AS Roma am 21. Oktober 2014 erlitten hatte (1:7), lag in der Luft.

So weit kam es dann aber nicht. Bayern schaltete in der 2. Halbzeit ein paar Gänge runter und ermöglichte den Gastgebern noch den Ehrentreffer durch Joaquin Correia (49.). Weitere Tore fielen in der Folge trotz Chancen auf beiden Seiten keine mehr.

Lazios Gastgeschenke

Bayern München hatte zuletzt in der Bundesliga eine empfindliche Niederlage gegen Frankfurt einstecken müssen. Es schien fast so, als wollte Lazio dem deutschen Rekordmeister Aufbauhilfe leisten. Mit haarsträubenden Fehlern luden die Römer das Team von Trainer Hansi Flick in der 1. Halbzeit regelrecht zum Toreschiessen ein:

Ein Rückpass von Lazio-Verteidiger Mateo Musacchio gerät viel zu kurz und wird zur perfekten Vorlage für Robert Lewandowski, der Pepe Reina umkurvt und ins Tor einschiebt. 42. Minute: Im Mittelfeld stehen sich Patric und Lucas Leiva gegenseitig im Weg, Kingsley Coman profitiert und zieht auf Reina los, der den satten Abschluss nur nach vorne abprallen kann. Sané steht goldrichtig und netzt zum 3:0 ein.

Zwischen den Römer Gastgeschenken stellte Jamal Musiala auf 2:0 (24.). Der Youngster zog nach einer schönen Kombination an der Strafraumgrenze ab und krönte sich 3 Tage vor seinem 18. Geburtstag zum jüngsten Champions-League-Torschützen der Bayern-Geschichte.

Lulics bitteres CL-Debüt

Senad Lulic feierte bei Lazio Rom im Alter von 35 Jahren sein Champions-League-Debüt. Der bosnisch-schweizerische Doppelbürger wurde schon nach 30 Minuten und beim Stand von 0:2 für Musacchio eingewechselt, der am Ursprung der Lazio-Niederlage stand.