Borussia Dortmund besiegt Atletico Madrid im Viertelfinal der Champions League nach dem 1:2 im Hinspiel zuhause 4:2 und steht im Halbfinal.

Der BVB gibt einen 2:0-Vorsprung aus der Hand, setzt sich aber doch noch durch.

Matchwinner ist Marcel Sabitzer mit einem Treffer und zwei Vorlagen.

Im Halbfinal trifft Dortmund auf Paris St-Germain, das gegen Barcelona die Wende schaffte.

Erstmals seit 2013 steht Borussia Dortmund wieder im Halbfinal der Champions League. Nach der 1:2-Niederlage im Hinspiel beendete der BVB diese Durststrecke dank einem 4:2-Heimsieg in einer spektakulären Partie gegen Atletico Madrid. Nun kommt es zum Duell mit Paris St-Germain, das im Viertelfinal Barcelona eliminierte.

Auf dem Weg in die nächste Runde erlebte das Team mit dem Schweizer Torhüter Gregor Kobel ein Wechselbad der Gefühle. In der 64. Minute schienen die Hoffnungen der Dortmunder auf das Weiterkommen zu schwinden. Angel Correa netzte im Nachsetzen sehenswert zum 2:2 ein, die 2:0-Führung der Gastgeber zur Pause war dahin.

Dortmunder Doppelschlag ins Glück

Der BVB steckte aber nicht auf. Angetrieben von über 80'000 frenetischen Fans rissen die Dortmunder die Partie, die sie zwischenzeitlich komplett aus der Hand gegeben hatten, wieder an sich. Prägende Figur war dabei Marcel Sabitzer:

71. Minute: Der Österreicher wird von Julian Brandt auf der linken Seite lanciert. Mit seiner Flanke findet er im Zentrum den zuvor glücklosen Niclas Füllkrug, der den Ball dank perfektem Timing per Kopf versenkt.

Der Österreicher wird von Julian Brandt auf der linken Seite lanciert. Mit seiner Flanke findet er im Zentrum den zuvor glücklosen Niclas Füllkrug, der den Ball dank perfektem Timing per Kopf versenkt. 74. Minute: Dieses Mal macht es Sabitzer gleich selbst. Nach einem geblockten Schuss gelangt der Ball zum Mittelfeldspieler, der von der Strafraumgrenze mit links flach ins weite Eck trifft.

Füllkrug trifft per Kopf zum 3:2
Sabitzer bringt das Stadion mit dem 4:2 zum Beben

Dieses Mal gaben die Dortmunder den Vorsprung nicht mehr aus der Hand und durften sich schliesslich für das Weiterkommen feiern lassen.

Brandt und Maatsen sorgen für komfortable Führung

Gefeiert worden waren die Gelb-Schwarzen bereits in der 1. Halbzeit. Das Team von Edin Terzic war von Beginn weg tonangebend und tauchte immer wieder gefährlich vor dem Atletico-Tor auf. Eine kleinere Druckphase führte dann zum ersten Treffer. Nach einem starken Aussenristpass von Mats Hummels bezwang Brandt Madrid-Keeper Jan Oblak aus spitzem Winkel (34.).

Nur fünf Minuten nach dem 1:0 jubelte Dortmund erneut. Am Ursprung stand der spätere Matchwinner Sabitzer, der ganz früh in der Partie den Führungstreffer kläglich vergeben hatte. Er legte an der linken Strafraumgrenze stark auf Ian Maatsen ab, der Niederländer vollendete mit einem platzierten Schuss in die lange Ecke.

Brandt trifft nach Zuckerpass von Hummers
Maatsen erhöht für den BVB

Atletico meldet sich zurück

Den Schwung konnte der BVB allerdings nicht in die 2. Hälfte mitnehmen. Atletico erwischte derweil einen idealen Start. In der 49. Minute lenkte Hummels den Ball nach einem Kopfball von Mario Hermoso ins eigene Tor. Das Heim-Team wirkte plötzlich komplett verunsichert. Die Madrilenen nutzten diese Schwächephase, kamen durch Correa zum Ausgleich und schienen dem Weiterkommen näher zu sein. Angeführt von Sabitzer zwang Dortmund das Glück aber doch noch auf seine Seite.