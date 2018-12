6 Auftritte hatte Cristiano Ronaldo bereits gegen Schweizer Teams (Klubs und Nationalauswahlen). Die gute Nachricht für YB: Er kam in diesen Spielen «nur» auf eine Trefferquote von 67 Prozent. Zum Vergleich: Ronaldo hat bei seinen bisherigen Klubs im Schnitt 0,75 Tore pro Spiel erzielt.

Der Haken an der Statistik: Ronaldo traf in den beiden Spielen mit der Nationalmannschaft gar nicht. Gegen die beiden Super-League-Vertreter Basel und Zürich erzielte er also in 4 Spielen 4 Tore.

Wiedersehen nach 15 Jahren

Die erste Begegnung mit der Schweiz hatte der Portugiese 2003 bei der U21. Damals im Tor der SFV-Juniorenauswahl stand Marco Wölfli, der jetzige Ersatzkeeper der Young Boys. Es wird am Mittwoch also auch so etwas wie ein Wiedersehen geben, auch wenn sich Ronaldo kaum noch an die Partie gegen den YB-Torhüter erinnern wird.

Im Video können Sie die fünf weiteren Rendezvous zwischen Ronaldo und der Schweiz nochmals aufleben lassen.