40 Millionen Euro investierte Barcelona im Sommer für Paulinho. Viel Geld für einen 29-Jährigen, der davor bei Guangzhou Evergrande in der chinesischen Super League kickte.

Und die Spötter schienen Recht zu bekommen: Die Jonglier-Vorstellung des Brasilianers an der Präsentation im Camp Nou ging um die Welt. So ungeschickt stellte sich der Mittelfeldpuncher an.

Vor dem Champions-League-Viertelfinal gegen die Roma, nicht einmal 8 Monate später, hat sie Paulinho eines besseren belehrt.

Mit 8 Saisontoren ist er der drittbeste Torschütze im Ensemble der Katalanen.

Der 29-Jährige ist im Mittelfeld von «Blaugrana» ein wichtiges Puzzleteil für die Balance zwischen Offensive und Defensive.

Seit Paulinhos Wechsel Mitte August hat Barcelona nur ein Spiel verloren. Das 0:1 gegen Espanyol in der Copa del Rey konnte im Rückspiel aber korrigiert werden.

Nicht schlecht für einen, den man vor 8 Monaten noch als Fehleinkauf abstempelte und beim Jonglieren auslachte.

Sendehinweis Das Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals zwischen Barcelona und der AS Roma können Sie am Mittwoch ab 20:30 Uhr als Livestream auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App mitverfolgen.