Legende: Alles andere als Glücksgefühle ... ... erlebt YB bislang in der Champions League. KEYSTONE/Peter Schneider

Der Schweizer Fussball präsentiert sich derzeit nicht gerade im besten Licht. Neben dem Abstieg der Nati aus der höchsten Liga in der Nations League darben aktuell insgesamt auch die Super-League-Vertreter in den internationalen Wettbewerben. Und das könnte böse Folgen in der 5-Jahres-Wertung der Uefa haben, die massgeblich ist für die Anzahl Vertreter pro Land in den internationalen Wettbewerben.

Nachdem die Super League nach der Saison 2023/24 noch auf Rang 12 aller europäischen Ligen lag, ist es aktuell der 15. Platz – und die Tendenz zeigt weiter abwärts:

In der Saison 2024/25 haben die 5 Schweizer Vertreter YB, Lugano, St. Gallen, Servette und der FC Zürich gemeinsam erst 23 Punkte geholt.

Mit im Schnitt 4,6 Punkten liegt die Super League im europäischen Vergleich in der laufenden Saison bloss auf dem 24. (!) Rang.

Sogar Länder wie Norwegen (14.), Slowenien (16.) oder Zypern (18.) liegen in diesem Jahr weit voraus.

Der Super League wird zum Verhängnis, dass vom gestarteten Quintett mit den Genfern und dem FCZ schon zwei Teams in der Qualifikation hängengeblieben sind. Zudem hat YB durch den Einzug in die Champions League zwar einen Grossteil der Schweizer Punkte ergattert (u.a. 6 für den Einzug in die Ligaphase), holte dort in den bisherigen 4 Partien gegen Aston Villa, Barcelona, Inter und Schachtar Donezk aber keinen einzigen Zähler mehr.

Und auch Lugano und St. Gallen, die in der Conference League auf schwächere Konkurrenz treffen, brillieren nicht. So unterlagen die Tessiner nach zwei Siegen zum Auftakt Backa Topola deutlich, und auch St. Gallen hat es mit erst einem Sieg schwer.

Dänemark und Polen lauern

Kommen YB, Lugano und St. Gallen in den letzten Runden des laufenden Europacups nicht noch in die Gänge, droht der Super League ein Absturz. Denn Dänemark auf Rang 16 liegt nur noch 0,1 Punkte zurück. Gefährlich könnte in Zukunft auch Polen werden, das aufsteigende Tendenz zeigt. Umgekehrt könnte man davon profitieren, dass Österreich und Schottland viele Punkte aus der Saison 2020/21 verlieren und zurückfallen könnten.

Fällt die Schweiz heuer aus den Top 15, büsst sie ab der Saison 2026/27 einen Startplatz für den Europacup ein und nur noch ein Team darf in der Qualifikation zur Champions League starten. Statt 5 könnten dann nur noch 4 Klubs auf internationale Abende – und fast noch wichtiger: das Geld aus den Uefa-Honigtöpfen – hoffen.