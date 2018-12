Der FC Zürich hat sich schon vor etlicher Zeit für die K.o.-Phase der Europa League qualifiziert, YB schloss die Champions League mit einem schönen Sieg über Juventus Turin ab. Alles in Butter für den Schweizer Fussball?

Mitnichten: Die Bilanz ist insgesamt so schlecht, dass die Schweiz befürchten muss, 2020 ihren 2. Platz für die Champions-League-Qualifikation zu verlieren. Momentan belegt die Schweiz in der massgeblichen Fünfjahres-Wertung den 15. Rang. Ab dem 16. Rang gibt es nur noch einen Quali-Platz (plus 3 in der Europa-League-Qualifikation).

Absturz im Ranking

Mit 3,900 gesammelten Punkten in der laufenden Saison ist die Schweiz weit hinter der direkten Konkurrenz und hat seit dem Sommer drei Plätze verloren.

Uefa-5-Jahres-Wertung Ende 2017/18



Nach Gruppenphase 2018/19



bisher diese Saison

11. Österreich

32,850 11. Niederlande

30,633 6,800 12. Schweiz

30,200 12. Österreich

30,450 5,400 13. Tschechien

30,175 13. Griechenland

27,400 4,900 14. Niederlande

29,749 14. Dänemark

27,025 4,875 15. Griechenland

28,600 15. Schweiz

26,900 3,900 16. Kroatien

26,000 16. Tschechien

26,875 4,700 17. Dänemark

25,950 17. Kroatien

26,375 4,750

Vor allem St. Gallen und Luzern schwächten mit ihren frühen Outs das Schweizer Abschneiden:

Diese Punkte sammelten die Schweizer Klubs YB

8,5

1 Sieg, 1 Remis CL, 1 Sieg, 1 Remis Playoff, Bonus

FCZ 7 3 Siege, 1 Remis EL

Basel 3 3 Siege EL-Quali

St. Gallen

1 1 Sieg EL-Quali

Luzern 0 - Total 19,5 geteilt durch Anzahl Klubs: 3,9



Hoffen auf den FCZ

In der K.o.-Phase kann für die Schweiz nur noch der FCZ Punkte sammeln. Siege geben 2 Punkte (bzw. 0,4 Punkte, weil sie durch die Anzahl Klubs geteilt werden), Unentschieden bringen 1 Punkt, ab Erreichen der Viertelfinals gibt es Bonuspunkte.

Von den schärfsten Verfolgern ist Tschechien noch mit Pilsen und Slavia Prag in der Europa League vertreten, Kroatien hofft auf Dinamo Zagreb.

Gut für die Schweiz: Weil der FC Kopenhagen ausgeschieden ist, liegt Dänemark (derzeit 14.) in Reichweite. Ein Unentschieden des FCZ reicht. Auch die Griechen mit Olympiakos könnten noch abgefangen werden.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 13.12.18, 20:40 Uhr