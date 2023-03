Auch Pep Guardiola war hin und weg von Erling Haalands Naturgewalt auf dem Rasen. «Er war grossartig, aber alle waren aussergewöhnlich. Fünf Tore in 60 Minuten. Unglaublicher Typ, riesiges Talent. Power, Mentalität, er ist ein Seriensieger. Wirklich gut», lobte Guardiola und bekam von seinem Superstar bei der innigen Umarmung noch einen Rüffel mit. «Ich habe ihm (Guardiola) gesagt, dass ich gerne einen doppelten Hattrick erzielt hätte, aber was soll ich machen?», klagte der fünffache Torschütze anschliessend.

Sechs Tore hat in der Königsklasse bislang noch niemand erzielt, doch Guardiola gab nach dem Spiel zu verstehen, sein Leben wäre «langweilig», wenn Haaland diesen Meilenstein bereits mit 22 Jahren erreichen würde. Nun habe dieser weiterhin dieses Ziel vor Augen, daher habe er ihn ausgewechselt, witzelte der Katalane.

Die Rekordmarke von fünf Treffern in einem Spiel kannte Haaland ganz genau. Wie aus der Pistole geschossen antwortete er im Interview, dass dieses Kunststück in der Königsklasse vor ihm einzig Lionel Messi und Luiz Adriano geglückt war. Doch keiner schaffte es in so jungen Jahren wie der erst 22-jährige Stürmer beim 7:0 gegen Leipzig: «Das ist ein fantastisches Gefühl, ich bin wirklich stolz und happy.»

Haalands Magnetismus

RB-Abwehrchef Willi Orban attestierte dem Norweger gar die Gewalt über physikalische Gesetze: «Er war immer da, wo der Ball runtergefallen ist, da muss man ihm irgendwie auch gratulieren, dass er das Gesetz der Anziehung heute auf seiner Seite hatte. Der Junge ist schon ein besonderer Kerl.»

In 36 Pflichtspielen für City kommt der Stürmer in dieser Saison bislang auf 39 Tore. Dies ist bereits Klubrekord für eine Spielzeit. «Als ich sie letztes Jahr gesehen habe, wie sie ohne Stürmer die Flanken reinschlagen, habe ich gedacht: ‹Ich wäre so gerne dort.› Ich wusste also, dass wir viele Tore schiessen werden. Und wir haben noch so viel Potenzial», sagte Haaland bei CBS.

Es klingt wie eine Drohung aus dem Munde des Mannes, dessen erster Gedanke nach einem Fünferpack war, dass er eigentlich doch gerne noch einen sechsten Treffer erzielt hätte.