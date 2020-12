Am letzten Spieltag der Gruppenphase sind noch 4 Plätze in den Achtelfinals der Champions League zu vergeben.

Legende: Wer schafft den Aufstieg in die Achtelfinals? Gladbach? Real Madrid? Beide? imago images

Am Mittwochabend geht es in der Champions League um viel. Für zahlreiche Mannschaften heisst es am letzten Spieltag: In die K.o.-Phase der Königsklasse einziehen, in der Europa League überwintern oder als Gruppenletzter ausscheiden.

Am spannendsten ist die Frage, welche Teams in der Champions League verbleiben. Von den 16 Plätzen in den Achtelfinals sind noch 4 Tickets zu vergeben.

So präsentiert sich die Ausgangslage in den einzelnen Gruppen:

Gruppe A: Hier ist Titelverteidiger Bayern München als Gruppensieger bereits durch. Atletico (6 Punkte) und Salzburg (4) streiten sich im Direktduell um Platz 2. Erreichen die Spanier in Österreich ein Remis, sind sie durch. Salzburg hingegen braucht zwingend einen Sieg.

Gruppe B: Vor dem letzten Spieltag haben noch alle 4 Teams Chancen auf die K.o.-Phase. Mönchengladbach (8 Punkte) reicht bei Real Madrid (7) schon ein Unentschieden für das Achtelfinal-Ticket. Schachtar (7) kommt mit einem Sieg gegen Inter (5) aus eigener Kraft weiter. Die Mailänder müssen gewinnen und hoffen, dass Real und Gladbach nicht unentschieden spielen. Die Madrilenen brauchen gegen Gladbach einen Sieg, um mit Bestimmtheit nicht erstmals in der Klubgeschichte die K.o.-Phase zu verpassen.

Gruppe C: Die Messe ist gelesen. Manchester City als Gruppensieger und der FC Porto sind durch.

Gruppe D: Liverpool hat Platz 1 und die Achtelfinals auf sicher. Im Duell um Rang 2 empfängt Ajax (7 Punkte) Atalanta mit Remo Freuler (8). Mit einem Sieg würden die Niederländer die Italiener noch abfangen.

Übersicht qualifizierte Teams

In den CL-Achtelfinals In der Europa League Gruppe A Bayern München

Gruppe B



Gruppe C Manchester City, Porto

Gruppe D Liverpool

Gruppe E Chelsea, Sevilla Krasnodar Gruppe F Borussia Dortmund, Lazio Rom

FC Brügge

Gruppe G Barcelona, Juventus Turin Dynamo Kiew

Gruppe H Paris St.Germain, RB Leipzig

Manchester United