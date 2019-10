7:2-Spektakel in London

Bayern München bezwingt die Tottenham Hotspur in der Champions League spektakulär mit 7:2.

Serge Gnabry schnürt einen Viererpack, Robert Lewandowski trifft doppelt.

Hier geht's zum Round-up der restlichen Spiele.

10 Sekunden vor Ablauf der offiziellen 45 Minuten liess Bayern-Topskorer Robert Lewandowski seine ganze Klasse aufblitzen: Erst vernaschte der Pole Jan Vertonghen mit einem Hackentrick, wenig später kam er erneut an den Ball und schlenzte diesen aus ärgster Bedrängnis heraus ins Eck. Das 2:1 zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt.

Ein weiterer Geniestreich brachte nach dem Pausentee die Vorentscheidung zugunsten der Bayern, diesmal war Serge Gnabry Hauptdarsteller. Der deutsche Flügel traf innert 2 Minuten doppelt:

53. Minute: Erst umkurvt der 24-Jährige nacheinander Serge Aurier und Toby Alderweireld, ehe er mit einem satten Schuss trifft.

55. Minute: Wenig später profitiert er von einem Ballverlust im Tottenham-Aufbau und kann an Hugo Lloris vorbei via Pfosten zum 4:1 einschieben.

Tottenhams Sturmtank Harry Kane seinerseits kam nie richtig ins Spiel. Sein Tor markierte der Engländer aber trotzdem noch: Kingsley Coman war im Strafraum gegen Danny Rose zu spät gekommen, Schiedsrichter Clément Turpin zeigte sofort auf den Punkt. Kane liess sich nicht zweimal bitten und verkürzte auf 2:4.

Torhungrig ohne Ende

Wenig später stand die Paarung Coman-Rose in umgekehrter Reihenfolge im anderen Strafraum im Mittelpunkt: Diesmal fällte Rose den Bayern-Flügel, doch weder Turpin noch der VAR griffen ein.

In der Schlussphase gaben sich die Londoner dann komplett auf: Noch zweimal Gnabry (83./88.) und einmal Lewandowski (87.) kamen zum Handkuss, Tottenham liess die beiden Stürmer dabei frei gewähren. Bayern-Goalie Manuel Neuer brachte es nach dem Spiel auf den Punkt: «Der Hugo Lloris tut mir schon ein bisschen leid.»

Rasanter Auftakt mit Son und Kimmich

Bereits der Auftakt in die Partie hatte es in sich gehabt. Ein äusserst aktiver Heung-Min Son belohnte sich und Tottenham bereits nach 12 Minuten: Der Südkoreaner erwischte Neuer aus spitzem Winkel in der weiten Ecke. Nur 3 Minuten später glich Joshua Kimmich mit einem sehenswerten Weitschuss zum 1:1 aus.

Die Bayern bleiben dank diesem Sieg mit dem Punktemaximum an der Spitze der Gruppe B, Tottenham bleibt auf einem Zähler sitzen.

Belgrad mit Schlussfurioso

Im anderen Spiel der Gruppe B kam Roter Stern Belgrad zu den ersten Punkten: Im Hexenkessel von Raiko Mitic köpfelten Nemanja Milunovic (87.) und Joker Richmond Boakye (90.) die Belgrader spät zum 3:1-Sieg gegen Olympiakos Piräus.

Ruben Semedo hatte die Gäste aus Griechenland in der 1. Halbzeit nach einem Patzer von Goalie Milan Borjan in Führung gebracht, der ebenfalls eingewechselte Milos Vulic glich in der 62. Minute aus.

