Der Marktwert aller Spieler des FC Kopenhagen beträgt gemäss Transfermarkt knapp 85 Millionen Euro. Beim Achtelfinal-Gegner ManCity stehen 4 Spieler unter Vertrag, welche alleine mehr wert sind als das gesamte dänische Ensemble.

Es sind dies Erling Haaland (180 Mio.), Rodri (110 Mio.), Phil Foden (110 Mio.) sowie Julian Alvarez (90 Mio.). Total bringt es die Truppe von Coach Pep Guardiola auf einen Marktwert von 1,26 Milliarden Euro – natürlich der Spitzenwert.

Legende: Kongeniales Duo meldet sich zurück Erling Haaland und Kevin De Bruyne. Imago/Sportimage/Andrew Yates

De Bruyne und Haaland wieder fit

Als wären die Verhältnisse zwischen den beiden Teams nicht schon ungleich genug, reist ManCity auch noch in Bestbesetzung zum Hinspiel in die dänische Hauptstadt. Kevin De Bruyne und Haaland sind nach ihren Verletzungen zurück und hungrig wie eh und je. Am vergangenen Wochenende schoss Haaland die «Citizens» mit einem Doppelpack zum 2:0-Sieg gegen Everton, De Bruyne bereitete eines der Tore vor.

Ebenfalls wieder zur Verfügung steht Guardiola Manuel Akanji. Der Schweizer Verteidiger gab am letzten Samstag nach einmonatiger Pause sein Comeback.

