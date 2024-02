De Bruyne führt ManCity zum Sieg in Kopenhagen

Manchester City wird im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League seiner Favoritenrolle gerecht und schlägt Kopenhagen auswärts mit 3:1.

In seinem ersten CL-Spiel der Saison führt Kevin De Bruyne die Citizens mit einem Tor und zwei Assists zum Sieg.

Im anderen Spiel des Abends müht sich Real Madrid bei Leipzig zu einem 1:0-Auswärtssieg.

Seit Anfang Januar ist Kevin De Bruyne nach fast halbjähriger, verletzungsbedingter Absenz wieder zurück auf dem Fussballplatz. Der Spielmacher von Manchester City brauchte bei seiner Rückkehr keine Anlaufzeit. In 6 Partien sammelte er ebenso viele Skorerpunkte. In Kopenhagen kehrte er nun auch auf das «Königsklassen-Parkett» zurück – und lieferte sofort ab.

Für dominante Gäste sorgte der Belgier für die entscheidenden Momente. Er zog die Fäden im Mittelfeld und war dann zur Stelle, wenn es nötig war. Kein Wunder, war De Bruyne auch an allen Treffern ManCitys beteiligt:

10. Minute: Angriff über rechts. Phil Foden spielt den Ball in die Schnittstelle, wo De Bruyne aus nicht optimalem Winkel flach verwertet.

Angriff über rechts. Phil Foden spielt den Ball in die Schnittstelle, wo De Bruyne aus nicht optimalem Winkel flach verwertet. 45. +1. Minute: Dieses Mal brilliert De Bruyne nicht mit technischer Finesse, sondern mit Willen. Dank starkem Durchsetzungsvermögen spitzelt er die Kugel zu Bernardo Silva, der zum 2:1 trifft.

Dieses Mal brilliert De Bruyne nicht mit technischer Finesse, sondern mit Willen. Dank starkem Durchsetzungsvermögen spitzelt er die Kugel zu Bernardo Silva, der zum 2:1 trifft. 90. +2. Minute: Doppelpass zwischen Foden und De Bruyne. Der Belgier legt zurück, der Engländer vollendet problemlos.

01:12 Video De Bruyne mit Tor und Assist in Hälfte 1 Aus Sport-Clip vom 13.02.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 12 Sekunden.

Der 32-Jährige hätte sogar noch weiter skoren können, doch seine Abschlüsse aus der Distanz (54.) oder per Freistoss (87.) blieben zu ungefährlich. Vollkommen glücklos blieb hingegen Erling Haaland. Der Norweger vergab einige Chancen – teils spektakulär, teils unglücklich. Wegen des am Ende souveränen 3:1-Siegs spielte das aber keine Rolle.

Ederson mit Bock

Für das einzige dänische Highlight sorgte Magnus Mattsson in der 34. Minute. Nach einem Fehler von City-Goalie Ederson, der den Ball direkt in die Füsse eines Gegenspielers spielte, kam der Ball über Umwege zu Mattsson. Ohne zu zögern schloss er direkt ab und schlenzte den Ball herrlich zum 1:1 ins Netz. Zumindest das schönste Tor des Abends gehörte damit Kopenhagen.

00:45 Video Kopenhagen gleicht nach Ederson-Bock aus Aus Sport-Clip vom 13.02.2024. abspielen. Laufzeit 45 Sekunden.

Davon liess sich Manchester jedoch nicht beeindrucken. Die Gäste zogen weiter ihr Spiel auf, kamen letztlich auf 75 Prozent Ballbesitz und legten so die Basis für den Einzug in den Champions-League-Viertelfinal.

So geht's weiter

Das Rückspiel findet am 6. März in Manchester statt. Den Rückstand noch zu drehen, wird für Kopenhagen zur Herkulesaufgabe. Zuvor finden die weiteren Hinspiele statt, am Mittwoch geht es mit Lazio – Bayern und PSG – Real Sociedad weiter.