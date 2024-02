Die Champions League geht in die heisse Phase, am Dienstag beginnen die Achtelfinals.

Der Ball rollt wieder in den Stadien der «Königsklasse»

Legende: Streben die Titelverteidigung an Manchester City mit Trainer Pep Guardiola, hier beim Feiern des Titels 2023 in Istanbul. imago images/Alexandra Fachete

In den kommenden 5 Wochen werden die 8 Viertelfinalisten der Champions League ausgemacht, jeweils ein Gruppensieger und ein Gruppenzweiter stehen sich dabei gegenüber. Die Viertelfinals finden im April statt, die Halbfinals anfangs Mai.

Der diesjährige Final steigt am 1. Juni im Wembley-Stadion. Das englische Nationalstadion ist bereits zum dritten Mal in diesem Jahrhundert, nach 2011 und 2013, Schauplatz des Endspiels der «Königsklasse».

Vier Spanier – England untervertreten

In der K.o.-Phase am stärksten vertreten ist LaLiga. Mit Real und Atletico Madrid, Real Sociedad und dem FC Barcelona gehen im Achtelfinal 4 spanische Mannschaften an den Start. Der FC Porto, PSV Eindhoven und der FC Kopenhagen sind die einzigen Teams ausserhalb der Top-5-Ligen.

Die Premier League ist neben Titelverteidiger Manchester City nur mit dem FC Arsenal vertreten. Die Mission Titelverteidigung geht für das Team Pep Guardiolas mit einem vermeintlich einfachen Los weiter, die «Skyblues» treffen auf den dänischen Meister FC Kopenhagen.

Di., 13. Feb. FC Kopenhagen – Manchester City Di., 13. Feb. RB Leipzig – Real Madrid Mi., 14. Feb. Lazio Rom – Bayern München Mi.,14. Feb. Paris St-Germain – Real Sociedad Di., 20. Feb. Inter Mailand – Atletico Madrid Di., 20. Feb. PSV Eindhoven – Borussia Dortmund Mi., 21. Feb. FC Porto – Arsenal Mi., 21. Feb SSC Neapel – FC Barcelona