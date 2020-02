Legende: Mann des Spiels Saul Niguez. Keystone

Liverpool muss sich im Achtelfinal-Hinspiel bei Atletico Madrid 0:1 geschlagen geben.

Den einzigen Treffer der Partie erzielt Saul Niguez schon nach knapp 4 Minuten.

Dortmund schlägt PSG zuhause 2:1.

Es gibt deutlich angenehmere Aufgaben, als im Wanda Metropolitano gegen Atletico einem Rückstand hinterherzulaufen. Dies musste auch Liverpool im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am eigenen Leib erfahren. 262 Tage nach dem Sieg in der Königsklasse kehrte der Titelverteidiger an den Ort des Triumphs zurück – lief diesmal aber 90 Minuten erfolglos einem Rückstand hinterher und verlor am Ende 0:1.

Das von den Fans angepeitschte Atletico verdiente sich den Sieg mit defensiver Disziplin, einem äusserst konzentrierten Auftritt und generösem Einsatz. «Colchoneros»-Coach Diego Simeone dürfte von «grossen Cojones» sprechen. Liverpool (Xherdan Shaqiri angeschlagen abwesend) wiederum, in der Premier League unantastbar, zeigte einen weitgehend uninspirierten Auftritt. Trotz klarer Überlegenheit blieben echte Chancen Mangelware.

Für Statistik-Freaks Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Liverpool zog erstmals in der Champions League seit dem 17.9.2019 wieder eine Niederlage ein.

Atletico hatte zuvor nur eines von 7 Pflichtspielen gewonnen ...

... jedoch keines der letzten 13 Europacup-Spiele verloren.

Personifizierter Glücksbringer: Saul Niguez. Er skorte in 37 Partien – dabei gab es für die Madrilenen nie eine Niederlage (33 S, 4 U).

Jürgen Klopp hat noch kein Auswärtsspiel bei einem spanischen Verein gewonnen – als Trainer von Mainz, Dortmund und Liverpool gab es 5 Remis und 5 Niederlagen.

Nach 3:46 Minuten scheppert es

Ein hellwaches Atletico hatte Liverpool schon früh geschockt. Nach 226 Sekunden reagierte Saul Niguez nach einem Eckball am schnellsten und drückte den Ball zum 1:0 über die Linie. Auch danach waren die Gastgeber das gefährlichere Team. Daran vermochten auch die 75 Prozent Ballbesitz zugunsten Liverpools nichts zu ändern.

Gegen Alvaro Morata klärte erst Andrew Robertson (20.), dann Keeper Alisson (25.). Für die «Reds» sorgte in Halbzeit eins einzig Mohamed Salah zweimal für leicht erhöhten Puls. Beim vermeintlichen Ausgleich stand nach seinem Zuspiel Roberto Firmino im Abseits (28.), nach 36 Minuten stand ihm Atletico-Verteidiger Felipe Monteiro im Weg.

Weil Sauls Treffer der einzige der Partie blieb, erarbeiteten sich die Madrilenen eine gute Ausgangslage. Liverpool hingegen wird einmal mehr auf eine magische Nacht in Anfield setzen. Ob dies der Elf von Trainer Jürgen Klopp («Wir nehmen das Resultat, alles okay!») gelingt? Wir erfahren es am 11. März.

Sendebezug: SRF zwei, sportflash, 18.02.2020, 20 Uhr