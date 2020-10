So sendet SRF in der CL und EL

Legende: Analysieren die CL-Saison 2020/21 im SRF-Studio Rainer Maria Salzgeber und SRF-Experte Peter Knäbel. SRF/Oscar Alessio

SRF überträgt auch in der Saison 2020/21 wieder mittwochs und donnerstags Livespiele aus dem europäischen Klubfussball exklusiv im frei empfangbaren Fernsehen.

Europa League: alle YB-Spiele live

Einen besonderen Fokus legt SRF auf die Young Boys. Die Berner haben sich als einziges Schweizer Team für die Gruppenphase der Europa League qualifiziert. Darum zeigt SRF die Auftritte der Young Boys jeweils am Donnerstag live. Zum EL-Start empfangen die Berner die AS Roma – ab 18.40 Uhr live auf SRF zwei.

Champions League mittwochs live

Am Mittwoch überträgt SRF das CL-Topspiel des Tages. Zum Saisonstart in der Champions League ist die Partie zwischen dem FC Bayern München und Atletico Madrid live auf SRF zwei im Programm. Am Dienstag kann SRF aus vertragsrechtlichen Gründen keine Livespiele zeigen. Darum offeriert SRF in der Nacht auf Mittwoch und am Mittwochvorabend das Topspiel vom Dienstag jeweils re-live.