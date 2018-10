Gruppe G: Real Madrid muss sich im Rahmen der Champions League ZSKA Moskau mit 0:1 geschlagen geben. Rom lässt Viktoria Pilsen keine Chance.

Gruppe G: Real mit 3 Aluminium-Treffern

Moskau gelang ein Blitzstart. Bereits in der 2. Minute profitierte Nikola Vlasic, der Bruder von Hochspringerin Blanka Vlasic, von einem katastrophalen Fehlpass von Toni Kroos und schoss den Underdog in Front. Der Titelverteidiger – ohne Marcelo, Isco, Sergio Ramos und Gareth Bale – erholte sich mit der Zeit vom Schock und traf insgesamt zweimal den Pfosten (28./90.) sowie einmal die Latte (40.). Der Ausgleich schien nur eine Frage der Zeit. Moskau hielt aber bis zum Schluss den Sieg fest.

Neben Juventus setzte sich auch der andere Serie-A-Klub souverän durch. Beim 5:0 gegen Viktoria Pilsen schoss Edin Dzeko für die AS Roma 3 Tore.

Gruppe E: Seferovic skort

Für die Benfica-Führung gegen AEK Athen war der Schweizer Natispieler Haris Seferovic in der 6. Minute verantwortlich. Er profitierte von einem Abpraller von Athen-Keeper Vasilios Barkas. Weil Benficas Innenverteidiger Ruben Dias am Ende der 1. Halbzeit Gelb-Rot sah, kamen die Griechen nochmals auf 2:2 heran. Alfa Semedo entschied die Partie in der 74. Minute zu Gunsten der Portugiesen.

Nach der ersten Niederlage in der Bundesliga mussten die Bayern auch in der CL den ersten Rückschlag hinnehmen. Gegen Ajax kamen die Münchner nicht über ein 1:1 hinaus, obwohl Mats Hummels das furios gestartete Heimteam bereits nach 4 Minuten in Front geschossen hatte. Eine Viertelstunde später war der Ausgleich durch Noussair Mazraoui Tatsache, die anfängliche Dominanz des deutschen Rekordmeisters war wie weggeblasen. Die Punkteteilung geht in Ordnung.

Gruppe F: ManCity holt ersten Dreier

Hoffenheim hatte beim CL-Heimdebüt tapfer gekämpft. Doch kurz vor Schluss entschied ein Fehler von Verteidiger Stefan Posch die Partie. Silva luchste dem 21-Jährigen den Ball ab und versenkte die Kugel zum 2:1-Sieg. Dabei war der Start ganz nach dem Gusto der Heimfans verlaufen, denn bereits nach 44 Sekunden schoss Ishak Belfodil Hoffenheim in Führung. Sergio Agüero glich die Partie in der 8. Minute aber wieder aus. Der Schweizer Steven Zuber fehlte verletzt.

Lyon und Schachtar Donezk teilten sich die Punkte. Bis zur 70. Minute lagen die Gäste 2:0 in Führung. Dank einem Doppelschlag innert 2 Minuten durch Moussa Dembélé und Léo Dubois konnten die Franzosen doch noch einen Punkt einfahren.

