Legende: Wer steht nach dem 4. Spieltag ganz oben? Mit einem Sieg gegen Zagreb würden Noah Okafor und Salzburg die Tabellenspitze verteidigen. Imago Images/Shutterstock/Pixsell

Mit 9 Punkten aus den ersten 3 Gruppenspielen stehen Topklubs wie Real Madrid (Gruppe F), Manchester City (Gruppe G) oder Bayern München (Gruppe C) schon nach der Hälfte der Vorrunde in der Champions League mit eineinhalb Beinen in der K.o.-Phase. Die Spannung – zumindest jene um den Gruppensieg – ist damit schon früh weg. Das gilt aber glücklicherweise nicht für alle Gruppen.

Gruppe E: Alle haben einen, niemand hat aber zwei Siege

Etwas überraschend trifft obiges Szenario nicht auf die Gruppe E zu. Einerseits, weil die AC Milan und vor allem Chelsea noch nicht so richtig auf Touren gekommen sind. Andererseits, weil die beiden Underdogs, RB Salzburg und Dinamo Zagreb, das Maximum aus ihren Möglichkeiten herausholen und die «Grossen» mehr als nur kitzeln.

Sendungs-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Alle Spiele, alle Tore des Champions-League-Dienstags gibt's wie gewohnt ab 23:00 Uhr auf SRF zwei.

So zwangen die Kroaten am 1. Spieltag Chelsea zuhause in die Knie, Salzburg seinerseits trotzte sowohl den «Blues» als auch Milan jeweils ein Remis ab. Und so liegen vor dem 4. Spieltag zwischen Spitzenreiter Salzburg und Schlusslicht Zagreb nur 2 Zähler. Jedes der 4 Teams hat bisher einmal gewonnen, 2 Siege konnte indes noch keine Equipe einfahren.

Legende: Gruppe E Stand nach 3 Spieltagen. SRF

Wann trennt sich die Spreu vom Weizen?

Am Dienstag kommt es zu den Rückspielen der Vorwoche, heisst Milan empfängt im San Siro Chelsea und Salzburg reist nach Zagreb. Am vergangenen Dienstag reichte dem österreichischen Meister ein Penalty-Treffer durch Noah Okafor, um sich gegen den kroatischen Meister mit 1:0 durchzusetzen. Für den Schweizer Internationalen war es im 3. Gruppenspiel der 3. Treffer. Sollte Okafor am Dienstag seine Serie fortsetzen und seinen Farben zum Sieg verhelfen, stünden Salzburgs Chancen auf ein Weiterkommen in der «Königsklasse» weiter gut, das europäische Überwintern wäre zudem praktisch sichergestellt.

In der Partie zwischen Milan und Chelsea lechzen die «Rossoneri» nach Revanche. Beim 0:3 an der Stamford Bridge zogen die Mailänder einen schwarzen Abend ein, viel passte nicht zusammen. Allerdings rappelte sich Milan rasch wieder auf und feierte am Wochenende in der Serie A einen 2:0-Prestige-Erfolg gegen Juventus.

In die Reprise gegen Chelsea steigt Milan dennoch als leichter Aussenseiter. Die Londoner haben sich nach einem schwachen Saisonstart gefangen, seit der Ankunft von Neo-Trainer Graham Potter zeigt die Formkurve deutlich nach oben. Ob die Zauberkräfte des Engländers auch im altehrwürdigen San Siro wirken?