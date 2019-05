Wussten Sie, dass der aktuelle Liverpool-Trainer einst Kandidat in einer Quizshow mit Mike Krüger war? Hier der witzige Beweis.

Schlagfertige Antworten und witzige Sprüche – so kennt man Jürgen Klopp. Der Liverpool-Coach hat schon so manche denkwürdige Pressekonferenz abgehalten. Seinen ersten TV-Auftritt hatte der 51-Jährige bereits 1995. Und dieser hatte so gar nichts mit Fussball zu tun.

In der Quizshow «Verlieren Sie Millionen» mit Mike Krüger trat Klopp als Kandidat an. Damals spielte Klopp als Stürmer bei Mainz in der 2. Bundesliga. «Die Kantinenmannschaft vom ZDF also», spottete Gastgeber Krüger. Ein Seitenhieb, den Klopp nicht auf sich sitzen liess, wie das Video oben zeigt.

In der anschliessenden Spielrunde schlug sich Klopp sehr beachtlich, aber schauen Sie selbst: