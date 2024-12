YB tritt gegen Stuttgart nicht gerade mit breiter Brust an. Trainer Joël Magnin will trotzdem die ersten CL-Punkte.

Im 6. Spiel der Ligaphase nehmen die Young Boys den nächsten Anlauf, die Sieg- und Punktlosigkeit in der Champions League zu beenden. Mit einem Torverhältnis von 2:17 liegen die Berner am Ende der 36er-Tabelle. Am Mittwoch wartet auswärts der VfB Stuttgart.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die CL-Partie zwischen Stuttgart und den Young Boys zeigen wir am Mittwochabend auf SRF zwei und in der Sport App live. Die Vorberichterstattung startet um 20:10 Uhr, Anpfiff ist um 21:00 Uhr.

Eine gute Hauptprobe hätte aufgrund der delikaten Ausgangslage nicht geschadet. Doch gegen Sion ging YB am Sonntag nach einer desolaten ersten Halbzeit sang- und klanglos 1:3 unter. «Wir waren sehr enttäuscht, aber das Spiel ist jetzt verarbeitet. Ich erwarte ein besseres YB», gibt Joël Magnin die Devise vor.

Wie steht es um das Selbstvertrauen?

Der Coach arbeitet weiter (und immer wieder) am Selbstvertrauen seiner Equipe, das nach dem jüngsten Rückschlag erneut gelitten haben dürfte. «Es ist meine Aufgabe, ihnen Mut zuzusprechen. Wir haben Ähnliches schon erlebt in dieser Saison und reagieren können», sagt Magnin. Wie das Kaninchen vor der Schlange wolle man sich auf keinen Fall verhalten. Die Zielvorgabe: «Dass wir die ersten Punkte einfahren.» In der Mehrzahl, wohlgemerkt.

Uns erwartet ein hungriger Gegner. Wir müssen uns aber auf uns konzentrieren.

Auf Resultate ist indes auch Stuttgart angewiesen. Die Schwaben stehen mit 4 Zählern aus 5 Spielen auch nicht gerade gut da, machten aber nur beim 1:5 zuletzt gegen Roter Stern Belgrad eine richtig schlechte Figur. Entsprechend halten sie am Ziel fest, einen Platz unter den besten 24 und damit die K.o.-Phase zu erreichen. Die Aufgabe für die Berner dürfte das nicht unbedingt erleichtern. «Uns erwartet ein hungriger Gegner. Wir müssen uns aber auf uns konzentrieren», meint Magnin.

Itten freut sich auf VfB-Quartett

An der mageren YB-Torausbeute will auch Cedric Itten etwas ändern, der unter Interimstrainer Magnin wieder vermehrt zum Einsatz gelangt. «Im Fussball geht es zum Glück schnell, alle drei Tage ist ein Spiel. Das ist auch eine Chance», erklärt der Stürmer.

Itten trifft in Stuttgart auf gleich mehrere ehemalige Weggefährten. Neben dem langjährigen YB-Leistungsträger Fabian Rieder hat er im Lauf seiner Karriere auch mit Ermedin Demirovic und Leonidas Stergiou bei St. Gallen und Jamie Leweling bei Greuther Fürth zusammengespielt. «Ich freue mich auf das Wiedersehen. Aber der Fokus liegt auf dem Spiel.»

Disziplinlosigkeiten wie zuletzt in Meisterschaft und Cup können sich die Berner beim Tabellen-8. der Bundesliga nicht leisten. Sage und schreibe 7 Platzverweise kamen in den beiden Wettbewerben zusammen. Zuletzt sahen im Cup gegen Schaffhausen Mohamed Ali Camara direkt und in der Super League gegen Sion Cheikh Niasse nach der zweiten Verwarnung Rot.

Die möglichen Aufstellungen

Stuttgart: Nübel; Stergiou, Rouault, Chabot, Mittelstädt; Karazor, Stiller; Vagnoman, Millot, Rieder; Demirovic.

Nübel; Stergiou, Rouault, Chabot, Mittelstädt; Karazor, Stiller; Vagnoman, Millot, Rieder; Demirovic. YB: Von Ballmoos; Blum, Lauper, Benito, Hadjam; Males, Ugrinic, Niasse, Virginius; Monteiro, Ganvoula.

Übersicht