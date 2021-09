Der deutsche Meister misst sich am Dienstag zum Start der Champions League auswärts mit den Katalanen.

Im Duell zwischen Barcelona und den Bayern ist bei den Gastgebern mit dem zu PSG gewechselten Lionel Messi der prägende Spieler der letzten Jahre nicht mehr dabei. «Es ist natürlich ungewohnt, wenn Messi nicht bei Barcelona auf dem Platz steht», sagte Manuel Neuer. Trotzdem mahnte der Bayern-Torhüter: «Barcelona wird nie schwach sein.»

Bei Thomas Müller herrscht vor der Partie wegen dem Abgang von Messi Ungewissheit. «Ich kann Barcelona aktuell überhaupt nicht einschätzen. Ohne Messi ist das sicher eine andere Mannschaft.» Für Trainer Julian Nagelsmann ist aber klar, dass der Gegner nun nicht zwingend schwächer sein wird.

Die Münchner haben gute Erinnerungen an Barcelona. Das letzte Duell gewannen sie 2020 im CL-Viertelfinal 2020 mit 8:2. «So ein Spiel vergisst man nicht. Das hat natürlich geschmerzt in Barcelona», so Neuer.

Barcelona bietet sich nun die Chance zur Wiedergutmachung. Trainer Ronald Koeman erwartet eine schwierige Aufgabe: «Wir wissen, dass München ein grossartiges Team hat.» Ein sehr starker Gegner sei aber gut, «um zu wissen, wo wir stehen».