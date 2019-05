Vom 3:0 zum 3:4. Das bittere Aus des FC Barcelona im Champions-League-Halbfinal hat historischen Stellenwert. Vor Liverpool haben in der K.o.-Phase der Champions League erst 3 Teams einen Rückstand von mindestens 3 Toren nach dem Hinspiel aufgeholt:

2003/04: Deportivo La Coruña - AC Milan (1:4, 4:0)

Im Hinspiel im San Siro gehen die Spanier unter. Nachdem sie eine Runde zuvor mit Juventus einen ersten italienischen Giganten aus dem Turnier warfen, gelingt ihnen im Viertelfinal gegen die AC Milan ein fantastisches Comeback.

2016/17: Barcelona - Paris St. Germain (0:4, 6:1)

Das Rückspiel im Camp Nou ist an Dramatik kaum zu überbieten. Barcelona schiesst sich zwischen der 88. und 95. Minute mit 3 Treffern vom 3:1 zum 6:1 doch noch in die CL-Viertelfinals. In der letzten Aktion der Partie lenkt der eingewechselte Sergi Roberto eine Flanke mit der Fussspitze über die Linie.

2017/18: AS Roma - Barcelona (1:4, 3:0)

Ein Jahr nach dem grossen Coup findet sich Barça am anderen Ende der Gefühlsskala wieder. Mit dem sicheren Weiterkommen vor Augen lassen sich die Spanier von der AS Roma übertölpeln. Dank dem 3:0 zuhause und dem geschossenen Auswärtstor vollbringen die Römer die Sensation.

Dass es in Liverpool nun erneut ausgerechnet die Katalanen erwischt hat, scheint also kein Zufall zu sein. Bereits zum 3. Mal wurde Barcelona Teil eines solch geschichtsträchtigen Spiels. Gleichzeitig hätte man denken dürfen, dass Lionel Messi und Co. aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt hätten. Der Auftritt an der Anfield Road belehrte einem eines Besseren.

Sendebezug: SRF zwei, sportflash, 30.04.2019, 20:00 Uhr