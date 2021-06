Legende: Spass im YB-Training In gut einem Monat gilt es für den neuen Coach David Wagner und seine Spieler im Europacup ernst. Freshfocus

Die Young Boys lancieren ihre Europacup-Saison mit der 2. Runde in der Champions-League-Qualifikation.

Der Schweizer Meister trifft auf den Sieger der Begegnung Slovan Bratislava (SVK) - Shamrock Rovers (IRL)

Das Hinspiel wird am 20./21. Juli, das Rückspiel am 27./28. Juli angesetzt. YB tritt zuerst auswärts an.

Drei Runden müssen die Young Boys mit ihrem neuen Trainer David Wagner überstehen, wollen sie 2021/22 in der Champions League spielen. Der erste Gegner in der 2. Quali-Runde im sogenannten Champions-Weg wird der Sieger der Begegnung zwischen Slovan Bratislava (SVK) und den Shamrock Rovers (IRL) sein. Dies ergab die Auslosung am Mittwoch in Nyon. Spätestens am 14. Juli ist der YB-Gegner bekannt.

Beide Klubs sind in ihrer Heimat Rekordmeister. Bratislava kommt auf 15 nationale Meisterschaften, zuletzt setzte man sich 3 Mal in Serie durch. Die Shamrock Rovers stehen sogar bei 18 Titeln.

Gute Erinnerungen an Bratislava

Es ist damit zu rechnen, dass sich die Slowaken durchsetzen. Die Erfahrungen mit dem von Vladimir Weiss trainierten Slovan Bratislava sind gut. 2014 wurden beide Spiele in der Europa-League-Gruppenphase gegen diesen Gegner gewonnen.