In der ersten K.o.-Runde der Klubgeschichte in der Champions League trifft Borussia Mönchengladbach mit seiner breiten Schweizerfraktion (Breel Embolo, Yann Sommer, Denis Zakaria und Michael Lang) auf Manchester City. Dies ergab die Auslosung der für Februar und März programmierten Achtelfinals am Montag in Nyon.

Die Achtelfinal-Begegnungen in der Übersicht Gladbach

Manchester City Lazio Rom

Bayern München

Atletico Madrid

Chelsea

RB Leipzig

Liverpool Porto Juventus Barcelona

PSG Borussia Dortmund

Sevilla

Atalanta Bergamo

Real Madrid



Manchester City hat in der Gruppenphase keines der 6 Spiele verloren und wie Bayern München nur bei einem Unentschieden Punkte abgegeben. Die Bayern ihrerseits beginnen ihre Mission Titelverteidigung in den Achtelfinals gegen Lazio Rom.

Kracher zwischen PSG und Barcelona

Die wohl attraktivste Paarung lautet Barcelona gegen Paris St-Germain. Die Begegnung weckt Erinnerungen an die Achtelfinals im Frühling 2017, als PSG das Hinspiel 4:0 gewann und in Barcelona 1:6 verlor.

Die K.o.-Phase wird im nächsten Jahr beginnen. Die Hinspiele finden am 16./17. und 23./24. Februar 2021 statt. Die Rückspiele gehen am 9./10. und 16./17. März über die Bühne.