Am Freitag werden die Playoffs in der Champions League ausgelost. Bereits dort kommt es zum Duell zweier Schwergewichte.

Legende: Manuel Akanji hat in den Playoffs ein Hammerlos. Imago/ANP

Die ersten acht Teams der Ligaphase stehen in der Champions League direkt im Achtelfinal. Es sind dies Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter Mailand, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille und Aston Villa. Die Teams auf den Rängen 9 bis 24, darunter auch Schwergewichte wie Bayern München, Real Madrid oder Manchester City müssen hingegen den Umweg über die Playoffs antreten.

Playoff-Auslosung in Vierergruppen

Am Freitag wird um 12 Uhr in Nyon diese Phase ausgelost. An den Playoffs nehmen am 11./12. und 18./19. Februar die 16 Mannschaften auf den Plätzen 9 bis 24 teil. Die jeweiligen Sieger der 8 Playoff-Paarungen erreichen die Achtelfinals, die am 4./5. und 11./12. März ausgetragen werden. Die Teams, welche die Ligaphase zwischen Platz 9 und 16 abgeschlossen haben, sind für die erste Auslosung der K.-o.-Phase gesetzt und treffen auf Mannschaften, die auf den Plätzen 17 bis 24 gelandet sind.

Gelost wird in Vierergruppen, heisst: Den Mannschaften der Plätze 15 und 16 wird ein Team auf Rang 17 oder 18 zugelost, jenen auf den Plätzen 13 und 14 eines der Ränge 19 oder 20 und so weiter. Beschränkungen bezüglich einer möglichen Paarung zweier Mannschaften desselben Nationalverbandes gibt es nicht. Auch können Teams auf Gegner treffen, gegen die sie bereits in der Ligaphase gespielt haben.

Schon vor der Auslosung ist klar, dass es in den Playoffs zu einem Hammerduell kommt. Manchester City bekommt es nämlich mit Real Madrid oder Bayern München zu tun.

Für die Ermittlung der Achtelfinals (21. Februar) werden erneut Vierergruppen gebildet (Duell-Sieger der Plätze 15/16, 17/18 gegen 1/2, Plätze 9/10, 23/24 gegen 7/8 usw.). Anders als in den vergangenen Jahren gibt es anschliessend jedoch nicht mehr eine Auslosung für jede K.o.-Runde, sondern einen festgelegten Turnierbaum bis zum Endspiel am 31. Mai in München.

Champions League