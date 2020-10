Gruppe A: Bayern München, Atletico Madrid, Salzburg, Lokomotive Moskau

Bayern München, Atletico Madrid, Salzburg, Lokomotive Moskau Gruppe B: Real Madrid, Schachtar Donezk, Inter Mailand, Mönchengladbach

Real Madrid, Schachtar Donezk, Inter Mailand, Mönchengladbach Gruppe C: Porto, Manchester City, Olympiakos Piräus, Olympique Marseille

Porto, Manchester City, Olympiakos Piräus, Olympique Marseille Gruppe D: Liverpool, Ajax Amsterdam, Atalanta Bergamo, Midtjylland

Liverpool, Ajax Amsterdam, Atalanta Bergamo, Midtjylland Gruppe E: Sevilla, Chelsea, Krasnodar, Stade Rennes

Sevilla, Chelsea, Krasnodar, Stade Rennes Gruppe F: Zenit S.P., Borussia Dortmund, Lazio Rom, Brügge

Zenit S.P., Borussia Dortmund, Lazio Rom, Brügge Gruppe G: Juventus Turin, Barcelona, Dynamo Kiew, Ferencvaros Budapest

Juventus Turin, Barcelona, Dynamo Kiew, Ferencvaros Budapest Gruppe H: Paris SG, Manchester United, Leipzig, Basaksehir Istanbul

Gigantenduell Messi vs. Ronaldo

Das Duell zwischen den ewigen Rivalen Lionel Messi und Cristiano Ronaldo geht in die nächste Runde. Der FC Barcelona und Juventus Turin treffen in der Gruppenphase der Champions League aufeinander. Das hat die Auslosung am Mittwoch in Genf ergeben. Es ist das erste Mal, dass die beiden Superstars bereits in der Vorrunde gegeneinander spielen. Weitere Gegner in der Gruppe G sind Dynamo Kiew und Ferencvaros Budapest.

Legende: Duell der Topstars Cristiano Ronaldo und Lionel Messi treffen in der Gruppenphase der Champions League aufeinander. Getty Images/SRF

Auch PSG und ManUnited in Hammergruppe

Eine harte Gruppe hat auch der unterlegene Finalist von 2020, Paris Saint-Germain, zugelost bekommen. Die Franzosen um Starstürmer Neymar müssen gegen Manchester United ran. Zudem kommt es zur Reprise des Halbfinals gegen Leipzig vom vergangenen August, als sich PSG 3:0 durchgesetzt hatte.

Gutes Los für die Bayern

Ein gutes Los hat Titelverteidiger Bayern München erwischt. Stärkster Gegner auf dem Papier in der Gruppe A ist Atletico Madrid, der Finalist von 2014 und 2016. Weitere Gegner des deutschen Rekordmeisters sind Salzburg und Lokomotive Moskau.

Mittwoch ist CL-Tag bei SRF Auch in der Saison 2020/21 überträgt SRF wieder jeden Mittwoch das CL-Topspiel des Tages live und exklusiv im frei empfangbaren Fernsehen. Ebenfalls wie gewohnt im Programm sind alle Spiele und alle Tore im Magazin «Champions League – Goool». Das CL-Topspiel vom Dienstag zeigt SRF wie bisher zeitversetzt in der Nacht auf Mittwoch sowie am Mittwochvorabend.

Shaqiri gegen Freuler

Liverpool, der CL-Sieger von 2019, bekommt es unter anderem mit Atalanta Bergamo zu tun. Das ist zumindest auf dem Papier auch ein «Schweizer» Duell. Aber während Remo Freuler bei Atalanta gesetzt ist, kämpft Xherdan Shaqiri beim LFC um Einsatzminuten. Mit Midtjylland spielt auch der YB-Bezwinger in dieser Gruppe.

Am 20. Oktober geht es los

Infolge der Verzögerungen durch die Pandemie ist das Programm der Gruppenphase sehr gedrängt. Ab 20./21. Oktober werden die ersten drei Runden in aufeinanderfolgenden Wochen ausgetragen. Gleiches gilt für die Runden 4 bis 6 ab 24./25. November. Der letzte Spieltag findet am 8. und 9. Dezember statt. Der Final steigt am 29. Mai 2021 im Atatürk-Stadion von Istanbul.